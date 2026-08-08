Кореялық туристке 90 мың сумдық сусын сатқан өзбекстандық сатушы Оңтүстік Корея телеарнасында да көрсетілді

·35.8K·Қоғам
Кореялық туристке 90 мың сумдық сусын сатқан өзбекстандық сатушы Оңтүстік Корея телеарнасында да көрсетілді

Ташкентте оңтүстіккореялық туристке қатысты баға дауы Оңтүстік Кореяның бұқаралық ақпарат құралдарында да жарияланды. Блогер «Өзбекстан» қонақүйі маңындағы дүкеннен су мен «Маунтин Дью» сатып алып, оларға 90 мың сум төлегенін видеода көрсеткен.

Ол өнімдерді сатып алғаннан кейін олардың бағасы әдеттегіден шамамен 15 есе жоғары екенін білген. Содан кейін турист сатушыдан төлеген ақшасын қайтаруды талап еткен.

Видео Ютуб арқылы тарағаннан кейін, Өзбекстанда да үлкен талқылау басталды. Мыңдаған өзбекстандық блогерге пікір қалдырып, оқиға үшін кешірім сұраған.

Жағдайға Туризм комитеті де қатысты. Комитет туристен ресми түрде кешірім сұрап, оған Өзбекстан бойынша тегін саяхаттауды ұсынды. Бұл ұсыныс арқылы қонаққа елдің басқа қырларын да көрсету көзделген.

ТашкентӨзбекстанYouTubeMountain Dew
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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