Райхон Уласенова ұлының тойында Азизбекпен вальс биледі
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Танымал актриса Райхон Уласенованың шаңырағында қуанышты той салтанаты өтті. Актрисаның ұлы Азизбек пен Азизахонның үйлену тойы 7 тамызда атап өтілді.
Салтанаттан тараған кадрлардың арасында Райхон Уласенованың ұлымен вальс билеген сәттері ерекше назар аудартты. Кадрларда актриса ақ көйлекпен, ал ұлы Азизбек қара костюммен көрінді. Анасы мен ұлының бірге билегені тойдың әсерлі сәттерінің біріне айналды.
Райхон Уласенова үшін ұлының үйленуі қуанышты әрі толқынысты күн болды. Актриса салтанат барысында перзентіне ақ тілегін айтып, отбасылық өмірінде бақыт пен татулық тіледі.
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