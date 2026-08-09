Өзбекстанда ер адам 8 жылдан кейін әйелінің генетикалық тұрғыдан ер жынысына жататынын білді
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Өзбекстанда үйлену алдында әйел өзінің денсаулығында ешқандай мәселе жоқ екенін айтқан. Осыдан кейін жұп шаңырақ көтеріп, сегіз жыл бірге тұрған.
Алайда бірнеше жыл өткен соң ер адам әйелінің генетикалық тұрғыдан ер жынысына жататынын білген. Бұл ақпараттың ол үшін күтпеген жағдай болғаны айтылуда.
Ең көп сұрақ туғызатын мәселе — бұл ерекшеліктің не себепті некеге дейін немесе сегіз жылдық отбасылық өмір барысында анықталмағаны. Сондай-ақ бұл жағдайдың қандай медициналық тексеру нәтижесінде белгілі болғаны туралы әзірге нақты ақпарат жоқ.
Оқиғаның басқа мәліметтері жарияланбағандықтан, жағдайға қатысты түрлі сұрақтар әзірге жауапсыз қалып отыр.
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