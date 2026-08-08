Анвар Собиров: «Роналдо жасамаған қателікті мен жасадым»

·22K·Мәдениет
Анвар Собиров: «Роналдо жасамаған қателікті мен жасадым»

Әнші әрі актер Анвар Собиров «Chotki TV» YouTube арнасына берген сұхбатында шығармашылық үзілістері, мемлекеттік қызметтегі жұмысы, отбасылық өмірі және бала тәрбиесінде жіберген қателіктері туралы ашық айтты.

Өнер иесінің айтуынша, шығармашылықтағы үзілістер белгілі бір себептерге байланысты болған. Алайда жанкүйерлер үшін өнерпаздың жеке мәселелері емес, жаңа шығармашылығы маңызды. Сондықтан ол өнерпаздың міндеті адамдарға өз мұңын емес, қуаныш пен жақсы көңіл күй сыйлау екенін айтты.

Анвар Собиров екі жыл бойы мемлекеттік жүйеде басшылық қызмет атқарғанын еске алып, осы кезеңде шығармашылықтан алыстап кеткендіктен, басшылықтан өз еркімен қызметінен босатуды сұрағанын айтты. Оның сөзінше, шынайы өнерпазды сахнаға ақша емес, өнерге деген сүйіспеншілік қайтарады.

Қара шашты жас жігіт телефонмен ойлы күйде сөйлесіп тұр.

Әнші байлықтың Алла береке дарытқан бөлігі ғана адамға бұйыратынын, ал жасаған қайырымдылығын жария етуді жөн көрмейтінін атап өтті.

Отбасы туралы айтқан Анвар Собиров жұбайымен бірге өмірінің алғашқы жылдарында қызғанышқа байланысты қиындықтар болғанын, кейін діни білім мен өзара түсіністік арқылы бұл мәселелердің шешілгенін жеткізді.

«Бұрын мені бишілерден қызғанған әйелім қазір мені өзі үйлендіріп қоя алатындай иманды болып кетті», — деді әнші.

Сұхбат барысында ол бала тәрбиесіндегі ең үлкен қателігін де мойындады. Анвар Собировтың айтуынша, жалғыз ұлын шектен тыс еркелетіп жібергендіктен, оның еңбекке деген құштарлығы төмендеген.

Ақ футболка киген күлімсіреген ер адам және оның жанындағы қызыл киімді жас бала.

«Роналдоның ұлына бәрін дайын күйінде бермегенін білгенде, өзімнің қай жерде қателескенімді түсіндім», — деді ол.

Әнші қыз балалары туралы да жеке тоқталып, қыздарын «жәннаттарым» деп атайтынын, ал тұңғыш қызын ұзатқанда жұбайынан да көп жылағанын айтып берді.

Анвар СобировРоналдуYouTubeChotki TV
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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