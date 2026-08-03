Адам ДНҚ-сынан бұрын белгісіз екі ата-тектің ізі табылды

·28.1K·Әлем
Адам ДНҚ-сынан бұрын белгісіз екі ата-тектің ізі табылды

Ғалымдар жүргізген жаңа генетикалық зерттеу адам эволюциясы туралы түсініктерге жаңа сұрақтар туғызды. Зерттеу нәтижелеріне сәйкес, қазіргі адам ДНҚ-сында бұрын белгісіз болған екі ежелгі ата-тектің генетикалық іздері сақталуы мүмкін.

Мамандар атап өткендей, бұл іздер бұрыннан белгілі неандертальдармен немесе денисовалықтармен байланысты емес. Сондықтан зерттеу авторлары оларды шартты түрде «елес ата-бабалар» (ghost ancestors) деп атауда. Бұл термин әзірге қазба қалдықтары табылмағанымен, генетикалық талдаулар арқылы өмір сүргені болжанатын ежелгі адам топтарын білдіреді.

Зерттеушілер қазіргі адамның геномын талдау барысында кейбір ДНҚ бөліктерінің белгілі ежелгі адам түрлеріне сәйкес келмейтінін анықтады. Ғалымдардың пікірінше, бұл адамзат тарихында әзірге белгісіз болып келген тағы екі ежелгі популяциямен генетикалық алмасу жүрген болуы мүмкін екенін көрсетеді.

Сонымен қатар мамандар бұл тұжырымдар қосымша зерттеулер арқылы нақтыланатынын атап өтті. Әзірге осы ежелгі ата-тектерге қатысты қазба деректері жоқ және олардың кім болғаны туралы нақты қорытынды жасалмаған.

НеандертальдіктерДенисов адамдары
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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