Дурдона Құрбонова жаңа клипте сиыр саумақ еді, бірақ бәрі жоспардағыдай болмады!

·39.8K·Мәдениет
Дурдона Құрбонова жаңа клипте сиыр саумақ еді, бірақ бәрі жоспардағыдай болмады!

Актриса Дурдона Құрбонова жаңа музыкалық клипті түсіру кезінде қобалжытқан жағдайды бастан өткерді. Бұл жолы түсірілім жұмыстары қала шуынан алыс, таза ауалы ауылда жүргізіліп жатыр.

Клиптің идеясына сай, Дурдона Құрбонова ауыл өміріне лайық образда көрінуі керек еді. Ол кадрлардың бірінде сиыр сауып, ауылдың күнделікті жұмыстарын атқаруы жоспарланған.

Алайда түсірілім кезінде ірі қараның тосын қозғалысы актрисаны қорқытып жіберген. Жағдайдың күтпегені соншалық, шығармашылық үдеріс уақытша тоқтатылды.

Дурдона Құрбонова қорқыныш пен толқыныстың әсерінен көз жасына ерік берген. Ал шығармашылық топ жағдайды реттеп, актрисаны тыныштандырды.

Бұл оқиға клип түсірілімінде бәрі бірдей жоспардағыдай бола бермейтінін көрсетті. Әзірге клиптің қашан таныстырылатыны туралы ақпарат жоқ.

Дурдона Қурбонова
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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