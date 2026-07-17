«Қара махаббат» жұлдыздары тағы бір сериалда бас қосады
Түрік сериалдарының жанкүйерлері ұзақ күткен жаңалық ақыры расталды. Бір кездері миллиондаған көрерменнің жүрегінен орын алған «Қара махаббат» сериалының басты кейіпкерлері — Бурак Өзчивит, Неслихан Атагүл және Каан Урганджиоғлы «Арамыздағы от» атты жаңа жоба арқылы тағы бір экрандық туындыда бас қосады.
Сериал авторлары алғашқы ресми постерді ұсынғаннан кейін, жоба әлеуметтік желілерде қызу талқылана бастады. Жанкүйерлер сүйікті актерлерін қайтадан бірге көру мүмкіндігіне қуанышты екенін айтып, жаңа сериал туралы мыңдаған пікір қалдыруда.
Әзірге сюжеттің егжей-тегжейі толық ашылмағанымен, жоба сезімге толы драмалық оқиғаларға, күрделі тағдырлар мен күтпеген бұрылыстарға бай болатыны айтылуда. Сондықтан сериал түрік киносы әуесқойлары арасында ең көп күтілетін жобалардың біріне айналды.
Мәліметтерге сәйкес, «Арамыздағы от» сериалының премьерасы 2026 жылы өтеді. Сарапшылар актерлік құрам мен мықты шығармашылық топтың арқасында жоба жылдың ең шулы түрік сериалдарының біріне айналуы мүмкін екенін атап өтуде.
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