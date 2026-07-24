Мафтуна Холмуротованың жұмбақ сүйіктісі туралы жазбалары мен суреттері желіде көпшіліктің назарын аударды!

·40.3K·Мәдениет
Мафтуна Холмуротованың жұмбақ сүйіктісі туралы жазбалары мен суреттері желіде көпшіліктің назарын аударды!

Әнші Мафтуна Холмуротова жеке өміріне қатысты жаңа жазбасын жариялады. «Шакира» лақап атымен танымал өнер иесі сүйіктісімен танысқанына бір жыл болғанын айтып, осы датаға арналған суреттерін оқырмандарымен бөлісті.

Оның айтуынша, 2025 жылғы 23 шілде олардың өмірінде жаңа кезең басталған күн болған. Әнші өткен бір жыл ішінде жұптың бірге көптеген қуанышты сәттерді бастан өткеріп, қиындықтарды да еңсергенін жазды.

«Аллаға шүкір. Әрбір сәт үшін сізге рақмет. Сізбен бірге өткізген әр күнім мен үшін қымбат естелік болып қала береді», — деп жазды Мафтуна.

Ол алда өздерін әлі талай бақытты сәттер мен бірге өткізетін ұзақ жылдар күтіп тұрғанын айтып, «Бақытты болған бір жылымыз құтты болсын», — деген тілегін білдірді.

Жазба жарияланғаннан кейін әншінің жанкүйерлері оның қарым-қатынасына қызығушылық танытты. Пікірлерде көпшілік жұпты осы датамен құттықтап, оларға бақыт пен татулық тіледі.

Мафтуна ХолмуротоваШакира
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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