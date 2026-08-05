Жер мінсіз шар тәрізді емес: NASA Жердің нақты пішінін көрсетті
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NASA 15 жыл бойы жиналған деректер негізінде Жердің жаңа геоид моделін ұсынды. Онда ғаламшарымыздың тартылыс өрісіндегі айырмашылықтар түрлі биіктік пен ойыстар арқылы бейнеленген.
Ғалымдардың айтуынша, Жер мінсіз шар тәрізді емес. Оның ішіндегі массалар біркелкі таралмағандықтан, кей аймақтарда тартылыс күші күштірек, ал басқа жерлерде салыстырмалы түрде әлсіз болады.
Сондықтан модель сыртқы көрінісі жағынан картопты еске түсіруі мүмкін. Алайда суреттегі бұдырлар анық көрінуі үшін шамамен 10 мың есе үлкейтіліп көрсетілген.
Шын мәнінде, бұл айырмашылықтар өте аз, оларды жай көзбен байқау мүмкін емес деуге болады. Модель Жердің сыртқы пішінінен гөрі оның гравитациялық өрісін көрсетеді.
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