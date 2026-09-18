Актер Арас Булут Ийнемли қамауға алынды: Түркия шоу-бизнесіндегі бұрын-соңды болмаған рейд!
Түрік актері Арас Булут Ийнемли.
Түрік кинематографиясы мен шоу-бизнес әлемі соңғы жылдардағы ең ірі әрі шулы қылмыстық даудың ортасында қалды. Өзбекстанда да миллиондаған жанкүйерлердің жүрегінен орын алған «Шұңқыр» (Çukur) сериалындағы Ямач Қожалы, «Іште» (İçerde) картинасындағы Умут және «Сұлтан Сүлеймен» (Muhteşem Yüzyıl) тарихи сериалындағы Шахзада Баязид рөлдерімен әлемге танымал түрік актері Арас Булут Ийнемли полиция тарапынан қамауға алынды.
Таралған жедел мәліметтерге сәйкес, дарынды актер есірткі заттарын тұтыну, заңсыз сақтау және тарату (сату) бойынша күдіктелуде. Ең сорақысы, бұл бір ғана актермен шектелмейді — Түркияның құқық қорғау органдары ел аумағында жүргізген ауқымды арнайы рейдтер барысында Арас Булутпен қатар тағы 18 танымал өнерпаз, атақты блогер және қоғам қайраткерлері ұсталды.
Сонымен, түрік киносының басты жұлдызы қара нарық пен қылмыстық тізбекке қалай араласып қалды, оған қанша жылдық түрме жазасы қауіп төндіреді және бұл дау атақты жұлдыздардың кино индустриясындағы мансабына нүкте қоя ма?
«Тұтыну, сақтау және тарату»: Ийнемлиге тағылған ауыр айыптаулар
Ыстамбұл полициясы мен арнайы бөлімшелер жүргізген рейдтердің негізгі мәліметтері:
Ауыр қылмыстық баптар: Түркияның Қылмыстық кодексіне сәйкес, тыйым салынған заттарды сақтаудан бөлек, оларды таратуда кінәлі деп танылған тұлғаларға өте қатаң жаза шаралары — ұзақ жылдық түрме жазасы қарастырылған;
18 танымал тұлға бір толқында: Рейд барысында шоу-бизнестің тағы 18 өкілі ұсталып, олардың тұрғын үйлері мен кеңселерінде тінту жұмыстары жүргізілді;
Ауқымды операция: Бұл ұстау кездейсоқ емес, полицияның есірткіге қарсы күрес басқармасының бірнеше айлық жасырын бақылауы мен жедел тергеу әрекеттерінің нәтижесі;
Сараптама процесі: Қазіргі уақытта барлық күдіктілерден қан мен шаш үлгілері алынып, олардың медициналық тексеруден өту процесі қатаң бақылауда.
Экран рекордтарынан темір торға: Ийнемли мансабындағы күтпеген құлдырау
30-дан астам ірі жобада басты рөлдерді сомдаған жұлдыздың күрделі жағдайы:
Экрандағы кейіпкер, өмірдегі айыпталушы: «Шұңқыр» сериалында ауданды есірткі мен қылмыстан қорғаған аңыз кейіпкерді сомдаған актердің өмірде дәл осы қылмыспен айыпталуы жанкүйерлер үшін нағыз шок болды;
Жарнама және кино келісімшарттарының бұзылуы: Дау аясында ірі халықаралық брендтер мен телеарналар актер қатысқан келісімшарттарды біржақты тоқтатуды ойластыруда;
Түрік киноиндустриясындағы прецедент: Бұған дейін де бірнеше түрік актері есірткімен ұсталған, бірақ «тарату» күдігімен мұндай ірі деңгейдегі басты рөл иесінің қамауға алынуы сирек кездесетін жағдай.
Құқықтық және әлеуметтік талдау: Сарапшылар не дейді?
Халықаралық медиа мен түркиялық адвокаттардың сараптамалық бағасы:
Заң алдында бәрі тең: Үкімет шоу-бизнестегі жұлдыздарды аямайтынын, бүкіл қоғамды улап жатқан желілерге қарсы күресте тұлғаның танымалдығы ешқандай қол сұғылмаушылық бермейтінін іс жүзінде көрсетуде;
Жастарға теріс әсер: Миллиондаған жастардың кумиріне айналған актерлердің мұндай кеселге шалдығуы тәрбиелік тұрғыдан қоғамда үлкен алаңдаушылық тудыруда;
Болашақ тағдыры: Егер тарату айыбы дәлелденсе, Арас Булут Ийнемли мен басқа да жұлдыздарды бірнеше жылдық нақты түрме мерзімі күтуі мүмкін.
Экранда әділдік пен күш символы болған танымал актердің есірткінің шырмауына түсуі, өмірде ең үлкен байлық пен атақ та адамды заңсыз қадамдардың салдарынан құтқарып қала алмайтынын көрсетуде.
Сіздіңше, миллиондаған жастар қызыға қарайтын мұндай атақты актерлердің есірткі қылмыстарына араласып қалуының басты себебі неде: атақ қысымы ма, әлде бақылаусыздық па? Егер айыптаулар расталса, оған қатысты сот жазасы қандай болуы керек деп ойлайсыз? Өз пікірлеріңізді пікірлерде қалдырыңыз және Түркия кино әлеміндегі бұл күтпеген даудың талдауын барлық сериал жанкүйерлері мен достарыңызға бөлісіңіз!
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