«Kara Sevda» жұлдызы Neslihan Atagül туралы 3 қызықты факт

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«Kara Sevda» жұлдызы Neslihan Atagül туралы 3 қызықты факт

Түркияның танымал актрисаларының бірі Neslihan Atagül «Kara Sevda» сериалындағы Нихан рөлімен ғана емес, басқа да көптеген жобалардағы кейіпкерлерімен көрермен ықыласына бөленді. Оның шығармашылық жолы мен жеке өміріне қатысты кейбір деректер көпшілікке қызық болуы мүмкін.

1. Актерлік мансабын 14 жасында бастаған

Neslihan Atagül 1992 жылғы 20 тамызда Ыстамбұлда дүниеге келген. Әкесі — черкес, анасы — беларусь ұлтынан. Актриса 14 жасында алғаш рет «Yaprak Dökümü» сериалында рөл сомдап, кино мен телеөнер әлеміне қадам басқан.

Кейін ол «İlk Aşk» фильміндегі рөлі үшін алғашқы марапатын алып, жастайынан талантты актриса ретінде таныла бастады.

2. «Kara Sevda» — оның жалғыз танымал жобасы емес

Neslihan Atagül «Fatih Harbiye», «Kara Sevda», «Sefirin Kızı» және «Gecenin Ucunda» сериалдарында, сондай-ақ «Araf» пен «Senden Bana Kalan» фильмдерінде түскен.

Соған қарамастан, оны халықаралық деңгейде кеңінен танытқан рөлдердің бірі — «Kara Sevda» сериалындағы Нихан Сезин бейнесі. Сериал 110-нан астам елде көрсетіліп, Халықаралық «Эмми» сыйлығын алған алғашқы түрік сериалы ретінде тарихқа енді.

Түрік актрисасы Neslihan Atagül мен Kadir Doğulu-дың үйлену тойындағы фотосуреттер топтамасы.

3. Сериалдағы әріптесі өмірде де жарына айналған

Neslihan Atagül актер Kadir Doğulu-мен «Fatih Harbiye» сериалының түсірілімінде танысқан. Бастапқыда достық қарым-қатынаста болған жұптың байланысы кейін махаббатқа ұласқан.

Neslihan Atagül мен Kadir Doğulu бірге селфи жасап тұр.

Олар 2015 жылы құда түсіп, 2016 жылғы шілдеде үйленген. Бірнеше жылдан кейін, 2025 жылы жұптың тұңғыш перзенті — ұлы дүниеге келген.

Neslihan Atagül қара киімде, жүкті кезінде және сәбиімен түскен сурет.

Бүгінде Neslihan Atagül мен Kadir Doğulu түрік шоу-бизнесіндегі танымал шығармашылық жұптардың бірі саналады

Неслихан АтагюльҚара СевдаСтамбулКадир ДогулуТүркия
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
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