Ташкент – Қаршы пойызынан ірі көлемдегі ақша табылды — ІІМ хабарламасы
Ташкент – Қаршы бағытында қатынайтын заманауи «Афросиёб» пойызында жолаушылардың бірі ішінде шетел валютасы мен ұлттық ақша қаражатының ірі сомасы бар ерлер сөмкесін ұмытып кеткен.
ІІМ Көлік және туризм нысандарында қауіпсіздікті қамтамасыз ету департаменті қызметкерлерінің жедел шаралары нәтижесінде бұл қаражат толық көлемде иесіне тапсырылды.
9-вагоннан табылған барсетка және куәгерлердің қатысуымен жүргізілген тексеру
Оқиға №764 «Афросиёб» пойызында болған. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері жолаушының заттарын белгіленген тәртіппен рәсімдеді:
Қалдырылған жері: Ақша пойыздың 9-вагонындағы 35–36-орындардың маңында қалдырылған ерлер барсеткасында болған;
Иесінің жеке басы: Барсетканың 1980 жылы туған азамат У. А. Латиповке тиесілі екені анықталды;
Қаражат мөлшері: Куәгерлердің қатысуымен жүргізілген тексеру барысында сөмкенің ішінен 2 400 АҚШ доллары және 50 миллион сум қолма-қол ақша бары анықталды.
Ақша иесіне толық көлемде тапсырылды
ІІМ Көлік және туризм нысандарында қауіпсіздікті қамтамасыз ету департаментінің баспасөз қызметі хабарлағандай, табылған барлық ақша қаражаты мен заттар заңда белгіленген тәртіппен иесіне толық көлемде қайтарылды.
Жауапты мамандар жолаушылардан қоғамдық көлік пен пойыздарды пайдалану кезінде жеке заттары мен бағалы дүниелеріне әрдайым мұқият әрі ұқыпты болуды сұрайды.
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