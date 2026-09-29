Накамура өзбек шахматшыларына берілген 200 мың доллар сыйақыға қатысты пікір білдірді
Самарқанд қаласы өткізген 46-Дүниежүзілік шахмат Олимпиадасында тарихи жеңіске жеткен Өзбекстан құрама командасының мүшелеріне бөлінген рекордтық сыйақы мөлшері әлемдік шахмат элитасының назарын аударды. АҚШ-тың көп дүркін чемпионы және планетамыздың ең танымал гроссмейстерлерінің бірі Хикару Накамура өзбек гроссмейстерлерінің мемлекет тарапынан қалай марапатталғанына ашық пікір білдірді. Накамура халықаралық ChessBase India басылымының ресми хабарын өз парақшасында бөлісті.
Мәліметте атап өтілгендей, Өзбекстан Республикасы Президентінің жарлығына сәйкес, алтын медаль иеленген құраманың әрбір шахматшысына 200 мың АҚШ доллары, ал команданың бас бапкеріне 50 мың доллар көлемінде біржолғы сыйақы тағайындалды. Америкалық жұлдыз бұл жазбаны бөлісе отырып, таңданыс пен мысқыл аралас «Сөзге орын жоқ» деп пікір қалдырып, оны екі күліп тұрған эмодзимен толықтырды.
«Әр шахматшыға 200 мың доллар, Накамураның таңданысы және Президент жарлығы»: 5 басты факт
Өзбекстандық чемпиондарды марапаттау және Хикару Накамураның реакциясы бойынша ең маңызды деректер:
Әр чемпионға 200 000 доллар: Шахмат Олимпиадасының алтынын иеленген Өзбекстан құрамасының әрбір мүшесі 200 мың АҚШ долларымен марапатталды;
Бас бапкерге 50 000 доллар: Құраманы тарихи жеңіске жетелеген ұстазға мемлекет тарапынан 50 мың долларлық сыйақы тағайындалды;
Сыйақылар мемлекет басшысының жарлығымен бекітілді: Төлемдер Өзбекстан Республикасы Президентінің арнайы жарлығына сәйкес ресімделген;
Хикару Накамураның дүрбелең тудырған жазбасы: Америкалық танымал гроссмейстер ChessBase India хабарын бөлісіп, «Сөзге орын жоқ» деп қысқа әрі шулы пікір білдірді;
Халықаралық шахмат қауымдастығының таңданысы: Батыс елдерінде зияткерлік спортқа мұндай қомақты мемлекеттік сыйақылар берілмейтіндіктен, Өзбекстан тәжірибесі әлем бойынша қызу талқылануда.
46-Дүниежүзілік шахмат Олимпиадасы жеңімпаздарын марапаттау параметрлерінің жіктелуі
Өзбекстан чемпиондары үшін белгіленген ресми мемлекеттік ынталандыру және халықаралық реакция көрсеткіштері:
Талдау критерийлері мен бағыттары
Белгіленген ресми сыйақы және фактілер
Халықаралық шахмат қауымдастығының реакциясы
Әр шахматшының үлесі
200 000 АҚШ доллары (біржолғы төлем)
Батыс және Азия гроссмейстерлері үшін қызығушылық тудыратын рекордтық сома
Команда бас бапкерінің сыйақысы
50 000 АҚШ доллары
Бапкерлік еңбекті жоғары бағалаудың үлгілі моделі
Құқықтық негізі және көзі
Өзбекстан Республикасы Президентінің жарлығы
Мемлекеттің ұлттық шахматты дамытуға деген жоғары деңгейдегі назары
Хикару Накамураның пікірі
«Сөзге орын жоқ» (күліп тұрған эмодзилермен)
Америка және Еуропа жүйесіндегі қарапайым сыйақыларға қатысты ашық мысқыл
Медиа қамту және таралуы
ChessBase India және әлемнің жетекші шахмат басылымдары
Жаһандық деңгейде мемлекет тарапынан спортшыларға берілген ең үлкен мотивация
Шахмат және әлеуметтік сараптама: Неліктен 200 мың долларлық сыйақы әлемді таң қалдырды?
Халықаралық гроссмейстерлер, спорт менеджерлері және сарапшылардың қорытындылары:
«АҚШ пен Еуропадағы жүйеден түбегейлі өзгеше»: АҚШ немесе Еуропа Одағы елдерінде шахматтан Олимпиада жеңімпазы атанған спортшыларға әдетте мемлекеттік бюджеттен тікелей мұндай ірі сыйақылар бөлінбейді; спортшылар тек жеке демеушілерден немесе турнир қорларынан шағын үлес алады; сол себепті Накамураның реакциясының астарында таңданыс қана емес, өз еліндегі әлсіз ынталандыру жүйесіне деген наразылық пен мысқыл жатыр;
Жас таланттар үшін қаржылық тәуелсіздік: Нодирбек Абдусатторов, Нодирбек Якуббоев және Жавохир Синдаров секілді жас жұлдыздар үшін 200 мың долларлық қаражат оларға ең мықты шетелдік секунданттарды жалдауға, суперкомпьютерлер сатып алуға және ФИДЕ әлем тәжі үшін толыққанды дайындық жасауға мүмкіндік береді;
Мемлекеттік инвестицияның жоғары тиімділігі: Өзбекстанның өз шахматшыларын осындай деңгейде бағалауы тек ұлттық мақтаныш мәселесі ғана емес, сонымен қатар елдің зияткерлік әлеуетін халықаралық аренада көрсетуге қызмет ететін ең тиімді ұзақ мерзімді стратегиялық инвестиция болып табылады.
Сіздіңше, Дүниежүзілік шахмат Олимпиадасында алтын алған отандастарымыз үшін 200 мың доллардан сыйақы берілуі олардың болашақта жеке Әлем чемпиондығын (ФИДЕ тәжі) иеленуіне күшті мотивация бере ала ма? Накамураның «Сөзге орын жоқ» деген мысқылды пікіріне сіз қалай жауап берер едіңіз? Жеке пікірлеріңізді түсініктемелерде қалдырыңыз және өзбек шахматының бұл жоғары жетістігін барлық жанкүйерлермен бөлісіңіз!
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