Түркияда Нұх кемесі табылды ма? Ғалымдар жер астынан тоннельдерді анықтады
Түркияның шығысындағы Ағры уәлаятының Доғубаязыт ауданында мыңжылдық тарихи құпияны ашуға бағытталған ауқымды ғылыми зерттеулер шешуші кезеңге жетті. Халықаралық және жергілікті ғалымдар тобы осы аймақта орналасқан, алып кеме пішінін дәл қайталайтын геологиялық нысанды зерттеу барысында дүр сілкіндірерлік ғылыми дәлелдерге тап болды. Зерттеу аясында алынған 300-ден астам топырақ үлгісі зертханаларда тексерілгенде, нысан ішіндегі органикалық заттардың мөлшері қоршаған ортадағы әдеттегі топыраққа қарағанда тура үш есе көп екені белгілі болды.
Ең таңқаларлығы, заманауи радиолокациялық сканерлеу құрылғыларының көмегімен жер астынан адам қолымен жасалғанға ұқсас тікбұрышты конструкциялар, жасанды қабаттар, жұмбақ қуыстар және ықтимал тоннельдер желісі тіркелді. Ғылыми топ осы сенсациялық болжамды қатаң дәлелдеу мақсатында тарихта алғаш рет терең бұрғылау жұмыстарына ресми түрде кірісті.
«300 үлгі, 3 есе көп органика және жер асты қуыстары»: Зерттеудің 5 негізгі нүктесі
Доғубаязыттағы жұмбақ кеме пішінді нысанды зерттеу бойынша ең маңызды ресми дәлелдер:
Кеме пішінді бірегей геологиялық ескерткіш: Ағры тауының етегіндегі алып табиғи құрылым тарихи кеме параметрлеріне толық сәйкес келеді;
3 есе жоғары органикалық көрсеткіш: Нысаннан алынған 300-ден астам үлгіде органикалық заттардың концентрациясы айналадағыдан 3 есе артық шықты;
Жер астындағы тікбұрышты құрылымдар: Радарлар табиғатта сирек кездесетін нақты геометриялық пішіндер мен параллель қабаттарды көрсетті;
Қуыстар мен ықтимал тоннельдер желісі: Сканерлеу нәтижелері жер қойнауында жасанды түрде жасалған бөлмелер немесе дәліздер бар екенін растауда;
Алғаш рет бұрғылау басталды: Теория мен болжамдарды нақты физикалық дәлелдермен негіздеу үшін нысанда тарихи бұрғылау жұмыстары жолға қойылды.
Ағры уәлаятындағы ғылыми ізденістер мен сканерлеу нәтижелерінің жіктелуі
Доғубаязыт нысанында тіркелген зертханалық және радиолокациялық көрсеткіштерді талдау:
Зерттеу бағыты мен әдісі
Зертханалық және радар нәтижелері
Ғылыми болжам және тарихи маңызы
Географиялық орналасуы
Түркия, Ағры уәлаяты, Доғубаязыт ауданы
Ежелгі дереккөздерде айтылған топан су аймағы
Топырақ және биохимиялық талдау
300-ден астам үлгі зерттелді
Кеме ағаштары мен тірі ағзалар қалдықтарының ықтималдығы
Органикалық заттар мөлшері
Айналадағы топыраққа қарағанда 3 есе көп
Нысан ішінде алып биологиялық өмір шоғырланғанының дәлелі
Радарлық сканерлеу көрінісі
Тікбұрыштар, қуыстар және тоннельдер
Адам қолымен салынған тұтас инженерлік құрылыс
Қазіргі практикалық кезең
Алғаш рет терең бұрғылау жұмыстары басталды
Жер астындағы қабаттардан тікелей материалдық дәлел алу
Археология және геология сараптамасы: Неліктен бұл жаңалық адамзат тарихын өзгертуі мүмкін?
Халықаралық археологтар, геофизиктер және тарихшы ғалымдардың талдау қорытындылары:
«Биологиялық іздер мен органика құпиясы»: Таулы аймақтарда органикалық заттардың бір нүктеде үш есе тығыз жиналуы әдетте табиғи геологиялық процестерге сәйкес келмейді; бұл жерде қашан да болса мыңдаған жануарлар мен алып мөлшердегі өңделген ағаш өнімдері шіріген болуы мүмкін деген қорытындыны ғылыми тұрғыдан нығайтады;
Геометриялық дәлдік — жасандылық белгісі: Жер асты радарлары (GPR) тіркеген тікбұрышты кедергілер мен бірнеше қабатты қуыстар табиғи тас қабаттарына емес, дәл кеме палубасы мен бөлімшелеріне өте ұқсас құрылымға ие;
Бұрғылау — абсолютті ақиқатты ашушы кілт: Бұған дейінгі барлық ізденістер тек сыртқы бақылаулармен шектелген еді; алғаш рет басталған терең бұрғылау жұмыстары жер астынан нақты ағаш бөлшектерін, ежелгі металл қорытпаларын немесе жасанды қаптамаларды алып шығуға мүмкіндік береді, бұл Нұх кемесі туралы аңызды ақиқатқа айналдыруы мүмкін.
Сіздіңше, Ағры тауының етегіндегі осы кеме пішінді құрылым шынымен де қасиетті кітаптарда баяндалған Нұх пайғамбардың аңызға айналған кемесі болуы мүмкін бе, әлде бұл бірегей табиғи геологиялық құбылыс па? Бұрғылау жұмыстары қандай жаңалықтарды алып шығады деп ойлайсыз? Өз болжамдарыңыз бен ойларыңызды пікірлерде қалдырыңыз және адамзаттың ең үлкен құпияларының біріне арналған осы ғылыми талдауды баршамен бөлісіңіз!
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