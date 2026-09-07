Отбасы құру үшін ең қолайлы жас қандай? Қыздар мен жігіттерге арналған бейімделу формуласы

·19.7K·Қоғам
Отбасы құру үшін ең қолайлы жас қандай? Қыздар мен жігіттерге арналған бейімделу формуласы

Бүгінгі таңда қоғамда жас отбасылар арасындағы ажырасулар саны артып келе жатқан тұста, неке құру үшін ең қолайлы және идеалды жас шегі мәселесі қайтадан күн тәртібіне шығуда. Сала мамандарының айтуынша, 17–18 жаста тұрмысқа шығып жатқан жас қыздар әлі отбасылық жауапкершілік пен оның қыр-сырын толық түсінбегендіктен, жаңа шаңыраққа бейімделу барысында күрделі психологиялық мәселелерге тап болады. Сарапшылардың пікірінше, қыздар үшін де, жігіттер үшін де некеге қадам басудың ғылыми және өмірлік негізделген нақты жас нормалары бар.

Маман ұсынысы: Қыздар мен жігіттер үшін ең қолайлы жас шегі

Отбасы беріктігін қамтамасыз етуде екі тараптың да физикалық және рухани кемелдігі басты өлшем болып табылады:

  • Қыздар үшін 21–22 жас — тепе-теңдік кезеңі: Маман пікіріне сәйкес, әйелдер мен қыздардың тұрмыс құруы үшін ең қалыпты және қолайлы жас дәл 21–22 жас болып саналады;

  • Жігіттер үшін 25–26 жас — экономикалық және рухани тұрақтылық: Ер адамдар үшін 25–26 жас отбасы басшысы болу, жауапкершілікті өз мойнына алу және дербес шешім қабылдау үшін ең қолайлы кезең ретінде көрсетіледі;

  • Жеке тұлғалық кемелдену: Бұл жасқа жеткен адамдар өмірдің қиындықтарын салыстырмалы түрде жақсырақ түсініп, өз сезімдері мен мінез-құлқын тізгіндей алатындай дәрежеде есейеді.

17–18 жаста тұрмыс құрудың қаупі: Неге ерте құрылған отбасылар тез бұзылады?

Сарапшы бүгінгі таңда кейбір отбасыларда кездесетін асығыстық жағдайлардың теріс тұстарына тоқталды:

  • Отбасылық өмірдің қыр-сырынан бейхабарлық: Өкінішке орай, қазіргі таңда 17–18 жастағы, мектеп немесе колледжді жаңа ғана бітірген қыздарды асығыс тұрмысқа беру жағдайлары сақталуда. Олар отбасылық өмірдің күрделі заңдылықтарын әлі елестете де алмайды;

  • Жаңа ортаға бейімделу дағдарысы: Бөтен шаңыраққа келін болып түскен өте жас қыз жаңа отбасының талаптарына үйренуде, ене мен атаның, жолдасының талаптарын дұрыс қабылдауда ауыр қиындықтарға тап болады;

  • Тыңдай алмау және шыдамсыздық: Өзгелерді тыңдау, жағдайды дұрыс бағалау және жұбайының қажеттіліктерін түсінуге дайын болмау көп жағдайда түсініспеушіліктерге, күнделікті жанжалдарға және соңында отбасының бұзылуына (ажырасуға) алып келеді.

21–22 жастың артықшылығы: Салмақтылық және отбасын дұрыс қабылдау

Белгілі бір өмірлік тәжірибе мен кемелдік дау-жанжалдардың алдын алуда басты фактор болады:

  • Ішкі салмақтылық және байсалдылық: 21–22 жасқа жеткен қыздар өз мінезін тізгіндей алатын, қажет болғанда ымыраға келетін және күрделі жағдайларда эмоцияға берілмейтін дәрежеде қалыптасады;

  • Өзге отбасын қабылдай алу: Бұл жастағы адам өзге отбасының тәртіп-ережелерін, салт-дәстүрлерін және талаптарын құрметпен қабылдауға рухани дайын болады;

  • Денсаулық және саналы ана болу: Физикалық тұрғыдан толық дамыған ағзасы мен психологиялық дайындығының арқасында кемел жастағы әйелдер бала тәрбиесі мен отбасылық міндеттерді артық рухани күйзеліссіз еңсеруге қабілетті болады.

Сіздіңше, отбасының бақытты және берік болуында жас шегі шынымен де шешуші маңызға ие ме? Бүгінгі заман талабынан келіп шығып, 17–18 жаста қыздарды тұрмысқа беру тәжірибесіне қалай қарайсыз? Сіздің ойыңызша, тұрмыс құру үшін ең идеалды жас қандай болуы керек? Өз жеке көзқарасыңыз бен тәжірибеңізді пікірлерде қалдырыңыз!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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