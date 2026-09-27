Мурод Назаров үлкен ұлын үйлендірді: тойдан мәліметтер
Өзбекстандық танымал кәсіпкер және қоғам қайраткері Мурод Назаровтың отбасында қуанышты оқиға — үйлену тойы өтті.
Әлеуметтік желілерде тараған хабарларға қарағанда, кәсіпкер үлкен ұлын үйлендірген. Ташкент қаласында ұйымдастырылған салтанатты шараға отбасының жақындары, бизнес серіктестері және шоу-бизнес өкілдері қонақ болды.
Тойдан тараған көріністер әлеуметтік желі қолданушыларының да назарын аударды. Көптеген оқырман жас жұбайларға шын жүректен құттықтау мен ізгі тілектерін жолдауда.
Назаровтар отбасындағы осы қуанышты күнге орай жас отбасыға бақыт, татулық және береке тілейміз.
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