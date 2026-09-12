2 орындық жерге 16 көлік: Өзбекстандағы ерекше автотұрақ
Smart Parking Solution компаниясы орнатқан бұл жүйе, компания негізін қалаушы Шерзод Шукуровтың айтуынша, небәрі екі көлік сыятын жерге 16 автокөлікті орналастыруға мүмкіндік береді. Мұндай механикаландырылған автотұрақтар шектеулі аумақты тиімді пайдалану үшін қолданылады.
Жүйе толығымен автоматтандырылған. Жүргізуші көлікті арнайы платформаға қояды, камера мемлекеттік нөмірді анықтайды. Содан кейін орталық лифт көлікті қажетті қабатқа көтеріп, бос орынға орналастырады.
Көлікті қайтарып алу кезінде пайдаланушы Face ID арқылы сәйкестендіріледі және жүйе көлікті автоматты түрде төмен түсіріп береді.
Компания мәліметінше, осындай бір автотұрақты орнату құны шамамен 120–125 мың долларды құрайды. Оны пайдалану құны айына 1–1,2 миллион сум, ал сағаттық тариф 12 мың сумға дейін болуы мүмкін. Түпкілікті баға автотұрақ орналасқан аумаққа байланысты белгіленеді.
Жоба әзірге сынақ ретінде жұмыс істеп тұр. Оның Өзбекстанда алғаш рет енгізілгені туралы ақпарат компания өкілінің мәлімдемесіне негізделген.
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