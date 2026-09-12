2 орындық жерге 16 көлік: Өзбекстандағы ерекше автотұрақ

·11.7K·Қоғам
2 орындық жерге 16 көлік: Өзбекстандағы ерекше автотұрақ

Smart Parking Solution компаниясы орнатқан бұл жүйе, компания негізін қалаушы Шерзод Шукуровтың айтуынша, небәрі екі көлік сыятын жерге 16 автокөлікті орналастыруға мүмкіндік береді. Мұндай механикаландырылған автотұрақтар шектеулі аумақты тиімді пайдалану үшін қолданылады.

Жүйе толығымен автоматтандырылған. Жүргізуші көлікті арнайы платформаға қояды, камера мемлекеттік нөмірді анықтайды. Содан кейін орталық лифт көлікті қажетті қабатқа көтеріп, бос орынға орналастырады.

Көлікті қайтарып алу кезінде пайдаланушы Face ID арқылы сәйкестендіріледі және жүйе көлікті автоматты түрде төмен түсіріп береді.

Компания мәліметінше, осындай бір автотұрақты орнату құны шамамен 120–125 мың долларды құрайды. Оны пайдалану құны айына 1–1,2 миллион сум, ал сағаттық тариф 12 мың сумға дейін болуы мүмкін. Түпкілікті баға автотұрақ орналасқан аумаққа байланысты белгіленеді.

Жоба әзірге сынақ ретінде жұмыс істеп тұр. Оның Өзбекстанда алғаш рет енгізілгені туралы ақпарат компания өкілінің мәлімдемесіне негізделген.

Smart Parking SolutionШерзод ШукуровАвтотұрақFace IDӨзбекстан
Бөлісу:
Telegram арнасыGoogle-да бақылау
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Пікірлер 0

Байланысты жаңалықтар

Өзбекстанда ерекше онлайн үйлену тойы өтті: қалыңдық пен күйеу жігіт АҚШ-тан қатыстыӨзбекстанда ерекше онлайн үйлену тойы өтті: қалыңдық пен күйеу жігіт АҚШ-тан қатысты14.09, 04:03Фарғанада ерекше көрініс: жолға жүздеген тірі балық шашылдыФарғанада ерекше көрініс: жолға жүздеген тірі балық шашылды13.09, 10:54Отбасы құру үшін ең қолайлы жас қандай? Қыздар мен жігіттерге арналған бейімделу формуласыОтбасы құру үшін ең қолайлы жас қандай? Қыздар мен жігіттерге арналған бейімделу формуласы07.09, 22:153 жасқа дейінгі баласы бар отбасылар үшін жаңа жүйе іске қосылады3 жасқа дейінгі баласы бар отбасылар үшін жаңа жүйе іске қосылады03.09, 13:09Ислам Каримовтың балалық шағы туралы фильм көрсетілді (видео)Ислам Каримовтың балалық шағы туралы фильм көрсетілді (видео)02.09, 09:23Ақшаны қателікпен бөтен картаға аударып алдыңыз ба? Оны қайтарудың қарапайым жолыАқшаны қателікпен бөтен картаға аударып алдыңыз ба? Оны қайтарудың қарапайым жолы30.08, 22:16
ХабарландыруларСеріктестік
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Жоғары белгісіздік жағдайында инвестициялық шешімдер қалай қабылданады?
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Эльдор Шомуродов футбол академиясы және TBC Bank: балалық армандарынан үлкен футболға дейін
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Жүргізушілер мен тасымалдаушылар үшін OSGOP сақтандырудың артықшылықтары
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Pure Milky-ден кезекті креатив: Әр қадам - қымбатты адамдарға сүйіспеншілікпен!
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек
Несие алу мүмкіндігін арттыру үшін қайда жұмыс істеу керек

Көп оқылған Қоғам жаңалықтар

Фарғанада ерекше көрініс: жолға жүздеген тірі балық шашылды
Фарғанада ерекше көрініс: жолға жүздеген тірі балық шашылды
Ақшаны қателікпен бөтен картаға аударып алдыңыз ба? Оны қайтарудың қарапайым жолы
Ақшаны қателікпен бөтен картаға аударып алдыңыз ба? Оны қайтарудың қарапайым жолы
3 жасқа дейінгі баласы бар отбасылар үшін жаңа жүйе іске қосылады
3 жасқа дейінгі баласы бар отбасылар үшін жаңа жүйе іске қосылады
Өзбекстанда ерекше онлайн үйлену тойы өтті: қалыңдық пен күйеу жігіт АҚШ-тан қатысты
Өзбекстанда ерекше онлайн үйлену тойы өтті: қалыңдық пен күйеу жігіт АҚШ-тан қатысты
Отбасы құру үшін ең қолайлы жас қандай? Қыздар мен жігіттерге арналған бейімделу формуласы
Отбасы құру үшін ең қолайлы жас қандай? Қыздар мен жігіттерге арналған бейімделу формуласы
«Бес егіз екенін біліп, есімнен танып қала жаздадым»: Әндіжандағы сирек кездесетін босану
«Бес егіз екенін біліп, есімнен танып қала жаздадым»: Әндіжандағы сирек кездесетін босану
Блогер мұқтаж әйелдерді тосын сыймен қуантты
Блогер мұқтаж әйелдерді тосын сыймен қуантты
Ислам Каримовтың балалық шағы туралы фильм көрсетілді (видео)
Ислам Каримовтың балалық шағы туралы фильм көрсетілді (видео)