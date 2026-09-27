61 жастағы әйел қызының сәбиін дүниеге әкелді
АҚШ-тың Чикаго қаласында 61 жастағы Кристин Кейси қызы Сара Коннеллдің сәбиін суррогат ана ретінде дүниеге әкелді. Бұл туралы ABC News хабарлады.
Сара мен оның жұбайы Билл ұзақ уақыт бойы балалы болуға талпынып, бірнеше рет жүктілікке байланысты қиындықтарға тап болған. Содан кейін олар ЭКҰ — экстракорпоральды ұрықтандыру әдісін қолдануды ұйғарды.
Эмбрион Сараның жұмыртқа жасушасы мен оның күйеуі Биллдің сперматозоидынан жасалған. Сол себепті туылған бала биологиялық тұрғыдан Сара мен Биллдің баласы болып табылады. Кейіннен эмбрион Сараның анасы Кристин Кейсидің жатырына салынды.
Ол кезде Кристин менопаузаны шамамен 10 жыл бұрын бастан кешірген еді. Соған қарамастан, дәрігерлер оны жүктілікке дайындау үшін гормоналды ем жүргізді. ЭКҰ-ның екінші талпынысынан кейін ол жүкті болды.
Кристин жүктілікті толық мерзіміне дейін көтеріп, Чикагодағы Prentice Women's Hospital ауруханасында кесар тілігі арқылы Финнеан есімді немересін дүниеге әкелді. Ол босану кезінде 61 жаста болған.
Осылайша, Кристин қызының баласын өзі дүниеге әкелгенімен, Финнеанның биологиялық анасы — Сара, ал биологиялық әкесі — оның күйеуі Билл.
Бұл оқиға сол кезде үлкен қызығушылық тудырды. Кристин үшін бұл қызының ана атану арманын жүзеге асыруға көмектесудің ерекше тәсілі болды.
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