Түркияда Нұх пайғамбардың кемесі табылды ма? Жұмбақ құрылымның астынан бөлмелер мен туннель анықталды
Әлемдік археология мен тарих ғылымында ғасырлар бойы ең көп дау тудырған ұлы жұмбақтардың бірі — Нұх пайғамбардың кемесіне қатысты жаңа дүрбелең тудырған деректер жарияланды. Түркия аумағындағы Арарат тауының маңында орналасқан әйгілі Дурупинар құрылымында жүргізілген заманауи сканерлеу зерттеулері күтпеген нәтижелерді көрсетті. Жұмбақ нысанның жер асты қабаттарынан тік бұрышты қиылыстар, геометриялық сызықтар және ірі қуыстар анықталды — ғалымдар бұл құрылымдар алып кеменің ішкі бөлмелері мен дәліздері болуы мүмкін екенін айтуда.
Ең таңқаларлығы, нысанның қақ ортасынан ұзындығы шамамен 70 метр болатын туннель тәрізді қуыс табылды. Сондай-ақ, 157 метрлік бұл құрылымның көлемі қасиетті кітаптарда сипатталған 300 шынтақ (135–157 метр) өлшемімен таңқаларлықтай сәйкес келеді. Халықаралық «Noah's Ark Scans» жобасының мамандары құрылымның адам қолымен жасалғанына күмән жоқ екенін алға тартқанымен, оның дәл Нұх кемесі екені ресми расталуы үшін органикалық қалдықтар бойынша соңғы зертханалық талдаулар күтілуде.
«157 метрлік құрылым, 70 метрлік туннель және ежелгі жұмбақ»: Жаңалықтың 5 негізгі тұсы
Түркиядағы Дурупинар құрылымында анықталған ең маңызды фактілер мен мәліметтер:
Геометриялық бөлмелер мен қуыстар: Жер астын сканерлеу нәтижесінде тік сызықты қиылыстар мен бөлме тәрізді қуыстар әшкере болды;
70 метрлік орталық туннель: Нысанның орта бөлігінде ұзын дәліз немесе туннельге ұқсас нақты құрылым тіркелді;
Өлшемдердің таңқаларлық сәйкестігі: Нысанның 157 метрлік ұзындығы Киелі кітаптағы «300 шынтақ» (135–157 метр) көрсеткішіне толық сәйкес келеді;
Ғалымдардың кесілді пікірі: «Noah's Ark Scans» өкілі Эндрю Джонс құрылымның жасанды түрде, яғни адам қолымен жасалғанын жариялады;
Ресми растау жолындағы сынақ: Кеменің шынымен табылғанын жариялау үшін ежелгі ағаш немесе құрылыс элементтері зертханада дәлелденуі тиіс.
Дурупинар құрылымы және Қасиетті жазбалар: Тарихи көрсеткіштерді салыстыру
Арарат маңындағы нысан параметрлері мен діни дереккөздердегі мәліметтерді салыстыру:
Көрсеткіштер мен өлшемдер
Дурупинар құрылымындағы зерттеу нәтижелері
Қасиетті дереккөздердегі Нұх кемесінің сипаттамасы
Географиялық орналасуы
Түркия, Арарат тауы аймағының маңында
Топан судан кейін кеме тоқтаған Арарат/Жуди таулары
Жалпы ұзындығы
Нақты 157 метр өлшемде тіркелген
«Жаратылыс» кітабында 300 шынтақ (шамамен 135–157 метр)
Ішкі құрылымы
Тік бұрышты бөлімдер мен бөлме тәрізді қуыстар
Әртүрлі жануарлар мен адамдарға арналған көп қабатты бөлімдер
Орталық дәліз
Шамамен 70 метрлік ұзын туннель тәрізді құрылым
Кеменің бойлай орналасқан ішкі негізгі дәлізі
Шығу тегі
Зерттеушілер жасанды түрде жасалғанын растауда
Пайғамбар бұйырған ағаш конструкция
Қазіргі ресми мәртебесі
Ғылыми даулар жалғасуда, ресми расталмаған
Адамзат тарихындағы ең ұлы діни-тарихи нышан
Археологиялық және геологиялық сараптама: Бұл нағыз кеме ме әлде табиғат кереметі ме?
Тарихшылар, геофизиктер және тәуелсіз зерттеушілердің қорытындылары:
«Геофизикалық сканерлеу және жасандылық белгілері»: Заманауи 3D георадар құрылғылары табиғи тау жыныстары мен жасанды конструкцияларды нақты ажырата алады; жер астында 90 градустық бұрыштар мен түзу сызықтардың анықталуы табиғи эрозияға емес, дәл адам еңбегінің жемісіне тән қасиет;
Ағаш және органика іздеу: Нысанның жалпы пішіні кемені еске түсіргенімен, ұзақ мыңжылдықтар бойы ол тас қабатының астында қалып, петрификацияға (тасқа айналу) ұшырауы мүмкін; ендігі негізгі міндет терең бұрғылау арқылы ежелгі ағаш бөлшектерін табу;
Тарихи төңкеріс қарсаңында: Егер осы құрылым ішінен адам қызметіне қатысты заттай айғақтар шықса, бұл адамзат тарихын, Дүниежүзілік Топан су туралы көзқарастарды түбегейлі өзгертіп, әлемдік ғылымдағы ең ірі археологиялық сенсацияға айналады.
Сіздіңше, Түркияда анықталған бұл 157 метрлік жұмбақ құрылым шынымен аңызға айналған Нұх пайғамбардың кемесі ме, әлде жай ғана табиғат жаратқан ұқсас геологиялық пішін бе? Ғалымдар жер астынан кеменің ағаш бөлшектерін табуға қол жеткізеді деп ойлайсыз ба? Жеке болжамдарыңыз бен пікірлеріңізді түсініктемелерде қалдырыңыз және ғасыр сырын ашатын осы қызықты талдауды барлық достарыңызбен бөлісіңіз!
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