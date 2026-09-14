Өзбекстанда ерекше онлайн үйлену тойы өтті: қалыңдық пен күйеу жігіт АҚШ-тан қатысты
Өзбекстанда ерекше форматтағы онлайн үйлену тойы өтті. Қалыңдық пен күйеу жігіт АҚШ-та болса, той Ташкентте ұйымдастырылды.
Салтанатты шара үшін туыстар астанада бас қосып, дәстүрлі тойға тән дастарқан, би және өнерпаздардың қатысуымен мерекелік бағдарлама ұйымдастырды. Мыңдаған шақырым жерде болған қалыңдық пен күйеу жігіт Zoom платформасы арқылы тойға қосылды.
Олар бейнебайланыс арқылы қонақтармен сөйлесіп, тойдағы барлық үдерістерді экран арқылы бақылап отырды. Сондай-ақ, қашықтықтан өзбек халқының салт-дәстүрлері де орындалды. Тіпті «келін-сәлем» рәсімі де АҚШ-тан жүзеге асырылды.
Осылайша, қашықтық жас жұбайлардың жақындарымен бірге мерекелеуіне кедергі болмады.
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