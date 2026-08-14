Абдуқодир Хусановтан кейін: «Ланс» тағы бір өзбек жұлдызын нысанаға алды
Өзбек футболының ең жарқын әрі талантты өкілдерінің бірі — Умарали Рахмоналиев мансабында үлкен бетбұрыс жасауы мүмкін. Францияның Лига 1 вице-чемпионы «Ланс» 22 жастағы отандасымызды өз құрамына қосу үшін маңызды қадамдарға кірісті.
Еуропаның беделді спорт басылымдары, соның ішінде les-transferts.com, topmercato.com және 433foot.fr таратқан ақпаратқа сәйкес, француз клубының басшылығы Өзбекстан нарығындағы сәтті трансферлік тәжірибесін жалғастырғысы келеді.
Хусановтың ізінен: «Ланстың» өзбек футболына сенімі
Франциялық журналист Кевин Каррьердің жазуынша, «Ланс» спорт директоры Жан-Луи Лека жеке өзі Рахмоналиевтің ойындарын бақылап, оны негізгі нысанаға айналдырған.
Бұл қызығушылықтың өзіндік себебі бар:
2023 жылдың жазында «Ланс» орталық қорғаушыны Абдуқодир Хусановтыбар болғаны небәрі 450 мың еуроға сатып алған еді;
Бір жарым жыл ішінде Лига 1 бен Чемпиондар лигасында жарқыраған Хусанов 2025 жылдың қаңтарында «Манчестер Сити» клубына 40 миллион еуро және тағы 10 миллион еуро бонусқа сатылды;
Осы рекордтық пайдадан кейін француз клубы тағы бір өзбек талантын үлкен сахнаға шығаруды жоспарлап отыр.
Әзербайжан чемпионы және Чемпиондар лигасындағы жарқын бастама
Әзербайжанның беделді 90plus басылымы да Рахмоналиевке деген қызығушылықты растады. «Бунёдкор» академиясының түлегі, кейін Қазанның «Рубин» клубынан Бакудің «Сабах» командасына ауысқан жартылай қорғаушы Әзербайжанда нағыз көшбасшыға айналды.
Умарали «Сабахпен» бірге Әзербайжан чемпионы атанып, ел кубогын екі рет жеңіп алды Тірек жартылай қорғаушы позициясында ойнағанына қарамастан, ол өткен маусымда 36 матчқа қатысып, 6 гол соғып, 2 нәтижелі пас берді.
2026/2027 жылдардағы жаңа маусымда ол УЕФА Чемпиондар лигасының іріктеу кезеңінде 6 ойын өткізіп, командасының плей-офф кезеңіне шығуына зор үлес қосты. 19 және 25 тамыз күндері «Сабах» топтық кезеңге жолдама үшін Израильдің «Хапоэль Беэр-Шева» клубына қарсы ойнайды.
Егер келіссөздер сәтті аяқталса, Рахмоналиев Абдуқодир Хусанов секілді Франция чемпионаты арқылы әлемдік футбол элитасына батыл қадам басады.
Пікіріңізді түсініктемелер бөлімінде қалдырып, мақаланы Telegram немесе басқа әлеуметтік желілер арқылы таныстарыңызбен бөлісіңіз.
…