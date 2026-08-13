Шынайы сәт: Абдуқодир Хусанов Қазақстан аңызына бейнеүндеу жолдады
Өзбекстан ұлттық құрамасы мен Англияның «Манчестер Сити» клубының орталық қорғаушысы Абдуқодир Хусановтың мансабын отандық футбол жанкүйерлері ғана емес, көрші елдердегі, әсіресе қазақстандық жанкүйерлер де үлкен қызығушылықпен бақылап жүр.
Қазақстанның беделді offside.kz басылымының хабарлауынша, өзбек футболының жұлдызы қазақ футболының аңызы Самат Смақовқа жеке әрі шынайы бейнеүндеу жолдаған.
«Сізге және ұлдарыңызға сәттілік тілеймін!»
Абдуқодир Хусанов қысқа бейнеролик арқылы Қазақстан ұлттық құрамасының бұрынғы капитанына сәлем жолдап, оның отбасына және балаларына ізгі тілектерін білдірді. Самат Смақов бұл үндеуді әлеуметтік желідегі парақшасында жариялады.
«Ассалаумағалейкүм, Самат Қабирович! Сізге және ұлдарыңызға сәлем жолдаймын. Сізге және отбасыңызға сәттілік тілеймін!» — делінген Хусановтың үндеуінде.
Offside.kz сайтының редакторы Кирилл Некорошевтің хабарлауынша, бұл үндеу Смақовтың «Атырау» клубына бас бапкер болып тағайындалуы және жаңа командасындағы алғашқы кездесуін өткізуі аясында жасалған.
Самат Смақов — Қазақстан футболының аңыз капитаны
Самат Смақов Қазақстан ұлттық құрамасы тарихында ең көп ойын өткізген футболшы саналады. Ол мансабында «Қайрат», «Ақтөбе», «Астана», сондай-ақ Ресейдің «Ростсельмаш» және Түркияның «Ризеспор» клубтарында ойнаған.
Қазақстанның 6 дүркін чемпионы;
4 рет (2004, 2007, 2008 және 2009 жылдары) елдің үздік футболшысы деп танылған.
Бапкерлік мансабында «Тұран», «Жетісу», «Елімай», «Ордабасы» командаларында жұмыс істеп, «Астана» клубында техникалық директор, ал «Ақтөбеде» спорт директоры қызметтерін атқарған.
Абдуқодир Хусанов — әлемдік аренадағы Орталық Азия футболының өкілі
Бүгінде 22 жастағы орталық қорғаушы Абдуқодир Хусанов Орталық Азия футболының ең көзге түскен әрі танымал өкілдерінің бірі саналады. «Манчестер Сити» сапында өнер көрсетіп жүрген отандасымыз өткен маусымда Англия кубогы мен Англия лигасы кубогында жеңіске жетіп, легионер ретінде жүлделер топтамасын беделді трофейлермен толықтырды.
Сонымен қатар ол «қалалықтар» құрамында Англия Премьер-лигасында (АПЛ) 2-орын алып, чемпионаттың күміс медаліне ие болды. Екі талант иесінің өзара құрметі мен достық қарым-қатынасы көрші халықтар арасындағы спорттық байланыстарды одан әрі нығайтуға ықпал етуде.
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