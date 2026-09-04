Екі басты кесірткенің тағдыры баршаны таңғалдырды

·12.3K·Әлем
Екі басты кесірткенің тағдыры баршаны таңғалдырды

Дүние жүзінде көптеген адамдардың сүйіспеншілігіне бөленген екі басты геккон Саймон мен Гарфанкел тамақ ішуден бас тартып, салмағы азайғандықтан өмірі тоқтатылды.

Бұл бауырымен жорғалаушы шамамен екі ай өмір сүрді. Оның екі басының да дербес тамақтана алуы баршаны таңғалдырған еді.

Алайда гекконды баптап жүрген Rockstar Geckos оның соңғы күндері әлсіреп, тамақтануды тоқтатқанын және салмағы азайғанын хабарлады. Осыдан кейін оған қараушылар ауыр шешім қабылдап, оны ұйықтатуға мәжбүр болды.

Геккон кесірткелері қалай туған?

Саймон мен Гарфанкел 29 маусымда Пенсильванияның солтүстік-шығысындағы ерлі-зайыптылардың селекциялық орталығында күтпеген жерден жұмыртқадан шықты. Жұмыртқада ерекше жағдай байқалмаған, бірақ одан екі басты геккон пайда болды.

Оған қараушылар бастапқыда оның ұзақ өмір сүретініне күмән келтірген. Өйткені мұндай жағдайда туған жануарлар көбінесе денсаулығына байланысты күрделі мәселелерге тап болады.

Соған қарамастан, геккон жақсы дамыды. Жұмыртқадан шыққаннан бір күн өткен соң, тері ауыстыру процесін де көмексіз жүзеге асырды. Тамаққа оңай жетуі үшін арнайы жабдықталған орынға орналастырылды.

Төрт апталық кезінде оның салмағы небәрі 1,8 грамм болған. Екі басы да дербес тамақтанды және олардың бірі екіншісінен басым болмады. Дене құрылысы болса, бір-бірін тістеуге мүмкіндік бермеді.

Саймон мен Гарфанкелде дицефалия — жануардың екі баспен туылуына әкелетін өте сирек кездесетін даму аномалиясы болды. 2010 жылғы ғылыми шолуда сол уақытқа дейін кесірткелердің үш тұқымдасында небәрі төрт осындай жағдай тіркелгені атап өтілген.

Әдетте сау геккондар адам күтімінде 15–20 жыл өмір сүреді. Алайда екі басты геккондар үшін нақты өмір сүру ұзақтығы белгіленбеген.

Саймон мен Гарфанкелдің тағдырын бақылаған жанкүйерлер олардың өлімі туралы хабарды ауыр қабылдады. Көпшілігі геккондардың есейгенін көруге үміттенгенін білдіріп, күтушілерге көңіл айту және алғыс сөздерін жолдады.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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