Kiyim-keşek industriyası men joğarı texnologiyalardıñ toğısqan tusında kezekti viralı sensaciya tirkeldi. Birneşe jıl burın özinen-özi tazalanatın işki kiyimderimen şuw şıqarğan AQŞ-tıñ belgili HercLeon brendi bul jılı dünieni tañ qaldırğan jaña önebin köpşilikke usındı.

Kompaniyanıñ besinşi buın innovaciyalıq önimi — HercShirt V5.0 futbolkası tipti ıstıq jaz künderi jäne belsendi terleu jağdayında da bir aydan astam uaqıt boyı juyılmasa da, iis şığarmaydı jäne öz tazalığın joğaltpaydı.

7 arnayı quramdas bölik: Bul texnologiya qalay jumıs isteydi?

Köptegen adamdar üşin keremet nemese «alximiya» sekildi körinetin bul jañalıqtıñ ğılımi negizi bar. Kompaniya nano-materialdardı mata betine jay ğana jağıp qoymay, tikeley talşıqtar işine toqıp şıqqan. Munıñ üşin 7 bölek element paydalanılğan:

Mıs jäne kümis: Jamsız iis şığaratın bakteriya jäne mikroorganizmdardıñ köbeyuine tolıq tosqau qoyadı;

Rux (cink): Belsendi terleu kezinde payda bolatın ötki kükirt qosılıstarın zararsızdandıradı;

Altın jäne 2 arnayı qupiya komponent: Matanıñ serimdiligi, beriktigi jäne antibakteriyalıq qasiyetteriniñ uzaq jıldar boyı saqtaluın qamtamasız etedi;

Janartağı küli: Özine tän mikro-keukekti «gubka» qızmetin atqarıp, artıq ılğaldı jäne sırtqı ortadan keletin böten iisterdi özine sorıp aladı.

Bağalar, tüster jäne model tañdau

Kickstarter kraudfanding platformasında ülken qızı ğuşılıq tudırğan joba mälimetterine säykes, az juyılatındıqtan bul önim ädettegi 7 futbolkadan älde-qayda uzağıraq qızmet etedi:

Premium V5.0 versiyası ($79): Bir aydan astam uaqıt boyı juymay paydalanuğa mümkindik beredi. Bastapqıda tek qara tüste satılımğa şığadı, keyinirek toq kök, toq qızıl (bordo) jäne toq jasıl tüsteri de usınıladı;

Standart versiya (şamamen $59): 14 künge deyin (eki apta) juyudı talap etpeydi;

Byudjetik versiya ($39): Qarqındı paydalanuda 3 kün boyı mutlaq tazalıq pen iissizdikti kepildendiredi.

Innovaciyalıq futbolkalardıñ resmi ğalamdıq satılımı qaraşa ayınıñ basında jolğa qoyıluı josparlanğan.