Обновление подсознания: как удалить программу страха ошибок

Самым большим препятствием, мешающим нам сделать новый шаг в жизни, начать бизнес или измениться, является страх совершить ошибку. Кинезио-нейропрограммирование (снятие ментальных блоков через гармонию тела и разума) разрывает эту цепь страха и заменяет старый алгоритм в подсознании на абсолютно новый и здоровый код.

Вместо существующих программ в подсознании мы внедряем правильные установки, которые программируют подсознание на успех.

Старая (вредная) программа подсознания:

Ошибка = опасность. Опасность = боль. Боль = плохо. (Эта цепочка заставляет вас постоянно стоять на месте, избегать рисков и жить в стрессе).

НОВАЯ программа после кинезио-нейропрограммирования:

Ошибка = Опыт. Опыт = Знания. Знания = Рост (Разнообразие / Успех).

Как новая формула меняет нашу жизнь?

Когда активируется старая программа, наш мозг воспринимает любую мелкую ошибку как угрозу жизни. Именно поэтому многие впадают в депрессию и опускают руки после неудачи. Новая нейропрограмма направляет мышление в совершенно другое русло:

Ошибка = Опыт: Вы не потерпели неудачу, а просто на практике увидели, какой путь не работает, и обогатили свой личный опыт.

Опыт = Знания: Каждая неудачная попытка дает вам уникальные практические знания, которые невозможно найти ни в одной книге или тренинге.

Знания = Рост: Эта накопленная мудрость делает вас сильнее внутренне и внешне. Вы переходите на новый этап — к личностному росту и успеху.

Вывод: После кинезио-нейропрограммирования ошибки перестают быть для вас «наказанием» или «трагедией», а начинают служить ступенями, ведущими вас вверх. Правильно запрограммируйте свое подсознание и не бойтесь ошибаться!