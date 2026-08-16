В Бразилии нашли живую черепаху, которая провела под полом 10 лет — как ей удалось выжить?

·31·Мир
В Бразилии нашли живую черепаху, которая провела под полом 10 лет — как ей удалось выжить?

В Бразилии во время ремонта живую черепаху нашли под полом дома, где она провела почти 10 лет. Необычный случай вызвал большой интерес в социальных сетях.

Хозяева дома в штате Токантинс заметили, что под напольной плиткой имеется пустота, когда снимали её.

Заглянув внутрь, они обнаружили желтоногую черепаху — жабути.

По словам семьи, пол уложили около 10 лет назад. Поэтому черепаха могла случайно оказаться под ним во время строительных работ.

Самое удивительное — несмотря на то, что она годами находилась в замкнутом пространстве, черепаха осталась жива.

Как ей удалось выжить?

Специалисты отмечают, что из-за очень медленного метаболизма черепахи расходуют крайне мало энергии.

Предполагается, что черепаха могла получать минимальное количество пищи за счёт влаги, мелких насекомых и других органических веществ под полом.

Когда черепаху нашли, она была очень слабой, однако было замечено, что она двигалась и реагировала на окружающую среду.

После спасения и возобновления кормления её здоровье постепенно начало улучшаться.

Черепаха, которая провела почти 10 лет под полом и осталась жива, ещё раз показала, насколько удивительна способность природы к выживанию.

БразилияТокантинс
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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