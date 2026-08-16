Бавария может согласиться на аренду Жоау Палиньи

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль заявил, что не возражает против ухода полузащитника Жоау Палиньи в аренду до закрытия летнего трансферного окна. 31-летний португалец, чье будущее в составе немецкого гранда остается неопределенным, вызывает серьезный интерес у клубов английской Премьер-лиги. Как сообщает Goal.com, руководство мюнхенцев изначально планировало только прямую продажу футболиста, однако теперь готово рассмотреть и другие варианты. Об этом сообщает .

По словам Макса Эберля, клуб не отвергает ни один формат сделки, и переговоры могут завершиться успешно, если финансовые условия устроят все стороны. «В настоящее время существуют разные возможности. Если кто-то скажет, что готов платить высокую арендную плату, нам придется принять это», — отметил спортивный директор «Баварии».

Переговоры с «Астон Виллой» приостановлены

В начале трансферной гонки «Астон Вилла» считалась главным претендентом и провела официальные переговоры с чемпионами Бундеслиги. Однако стороны столкнулись с определенными проблемами, и процесс пока приостановлен. Макс Эберль в пятницу подтвердил, что представители «Астон Виллы» связывались с клубом по поводу футболиста, но достичь окончательной договоренности не удалось.

Неудача команды Унаи Эмери в переговорах открыла возможности для других клубов английского чемпионата. В частности, «Ньюкасл Юнайтед» активизировал усилия по приобретению опытного полузащитника. «Ньюкасл», стремящийся усилить состав под руководством нового главного тренера Маттиаса Яйссле, пытается восполнить потери в центральной линии.

«Ньюкасл Юнайтед» и перспективы трансфера

Сообщается, что клуб с Тайнсайда готовит для футболиста трехлетний контракт, чтобы воспользоваться его опытом. Если «Астон Вилла» в основном сосредоточилась на условиях аренды, то «Ньюкасл» работает над более привлекательным предложением, способным удовлетворить требования «Баварии». Финансовые возможности и решительность клуба могут дать ему преимущество в этом вопросе.

По мере приближения закрытия трансферного окна растет давление, связанное с необходимостью найти решение, приемлемое для всех сторон. Мюнхенский клуб пытается сохранить баланс между высокой трансферной стоимостью и нынешним статусом футболиста в команде. Жоау Палинья хочет найти новое место, где он сможет стать ключевой фигурой.