Человек, посвятивший жизнь редкому спорткару Лотус Эуропа

В автомобильном мире некоторые энтузиасты выделяются своей невероятной преданностью определённой марке или модели. Как пишет иксбт.ком, британский любитель по имени Джон Рэнд относится именно к такой редкой категории автомобилистов: за свою жизнь он владел целыми 14 спортивными автомобилями Лотус Эуропа и искренне любил каждый из них. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Первый автомобиль и первый урок

История, связанная с этим редким автомобилем, началась в 1970-х годах. По словам Джона Рэнда, его родители отказались купить юноше эту машину. В итоге на свой одиннадцатый день рождения, точнее, в 1975 году, он самостоятельно приобрёл первый Лотус Эуропа на собственные сбережения.

Однако радость юного водителя длилась недолго. Родители оказались правы: уже на второй день после покупки Джон попал в дорожно-транспортное происшествие. Машина врезалась в телеграфный столб и получила серьёзные повреждения. Именно эта неприятность заставила юношу научиться работать со стеклопластиком, поскольку в то время у него не было достаточно средств на ремонт в профессиональной мастерской.

История редкого спорткара и его особенности

Лотус Эуропа — среднемоторный спортивный автомобиль, выделявшийся для своего времени передовыми инженерными решениями и малым весом. Эти технические особенности обеспечивали машине высокую управляемость и острую динамику. Несмотря на определённые сложности в техническом обслуживании, модель обладала особой привлекательностью для настоящих автолюбителей.

Первые трудности, с которыми столкнулся Джон Рэнд, не смогли его остановить. Напротив, авария со столбом дала юноше ценный опыт восстановления кузовных деталей из стеклопластика. Позднее этот навык на протяжении всей жизни помогал ему восстанавливать и сохранять другие Лотус Эуропа.

Примечательно, что даже спустя годы любовь к этой модели не угасла, а Джону удалось собрать уникальную коллекцию из 14 автомобилей. Для него каждая машина была не просто куском металла, а символом юношеских воспоминаний и глубокого уважения к выдающемуся образцу инженерного творчества.