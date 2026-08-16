Rani Mukerji присвоена почётная докторская степень: актриса не смогла сдержать слёз!

Одна из известных представительниц индийского кино Rani Mukerji была удостоена почётной докторской степени австралийского университета La Trobe University.

Признание 30-летней деятельности

Актриса получила эту высокую степень за 30-летний труд в сфере киноискусства, а также за вклад в защиту прав женщин и детей.

Rani Mukerji стала второй индийской кинематографисткой, удостоенной этой степени.

Вторая индийская звезда после Shohruh Xon

До неё в 2019 году известный индийский актёр Shohruh Xon стал первым индийским кинематографистом, удостоенным этой почётной докторской степени.

Слёзы на церемонии награждения

Получая диплом почётного доктора, Rani Mukerji не смогла сдержать слёз от волнения.

Актриса поблагодарила всех, кто отметил её 30-летний творческий путь, а также участников церемонии.

Это достижение Rani Mukerji также расценивается как большое признание для Болливуда.