В Турции зафиксирован крайне редкий случай: женщина с двумя матками одновременно родила двоих детей!
В турецком городе Трабзон зафиксирован один из крайне редких случаев в медицине. Женщина с двумя матками одновременно забеременела в обеих матках и родила двоих детей.
Беременность наступила в результате искусственного оплодотворения
По имеющимся данным, беременность наступила в результате искусственного оплодотворения. Специалисты оценили этот случай как третий в мире, зафиксированный с использованием данного метода.
Самое удивительное — беременность одновременно протекала в обеих матках.
Что такое двурогая матка?
Двуматочность — это крайне редкое анатомическое состояние, при котором женщина от рождения имеет две отдельные матки.
Обычно уже само по себе такое состояние считается необычным. Одновременное наступление беременности в обеих матках встречается ещё реже.
Именно поэтому этот случай в Трабзон привлёк особое внимание медицинского сообщества.
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