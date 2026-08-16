В Турции зафиксирован крайне редкий случай: женщина с двумя матками одновременно родила двоих детей!

·41·Мир
В Турции зафиксирован крайне редкий случай: женщина с двумя матками одновременно родила двоих детей!

В турецком городе Трабзон зафиксирован один из крайне редких случаев в медицине. Женщина с двумя матками одновременно забеременела в обеих матках и родила двоих детей.

Беременность наступила в результате искусственного оплодотворения

По имеющимся данным, беременность наступила в результате искусственного оплодотворения. Специалисты оценили этот случай как третий в мире, зафиксированный с использованием данного метода.

Самое удивительное — беременность одновременно протекала в обеих матках.

Что такое двурогая матка?

Двуматочность — это крайне редкое анатомическое состояние, при котором женщина от рождения имеет две отдельные матки.

Обычно уже само по себе такое состояние считается необычным. Одновременное наступление беременности в обеих матках встречается ещё реже.

Именно поэтому этот случай в Трабзон привлёк особое внимание медицинского сообщества.

ТурцияТрабзон
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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