Жизнь американского предпринимателя, который купил целый город и уже 6 лет живёт в одиночестве!

Жизнь американского предпринимателя Брента Андервуда кардинально отличается от жизни обычных горожан. Он купил целый заброшенный город и уже много лет живёт там в одиночестве.

«Город-призрак» теперь принадлежит ему. В 2018 году Андервуд купил заброшенный городок Серро-Гордо в Калифорнии за 1,4 миллиона долларов. А с 2020 года он практически один живёт на этой территории.

В городке есть:

22 здания;

старые серебряные рудники;

исторические сооружения;

заброшенные улицы.

Когда-то оживлённый людьми городок сегодня стал «домом» практически только для него.

Он не совсем один: у него есть кошки и козы

Постоянными спутниками Андервуда являются 7 кошек и несколько коз. Он распоряжается всем городом, занимается его восстановлением и сохранением исторического облика.

Представьте: целый город принадлежит вам, но вокруг нет ни одного человека. Смогли бы вы жить в таком месте в одиночестве?