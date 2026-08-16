Жизнь американского предпринимателя, который купил целый город и уже 6 лет живёт в одиночестве!
Жизнь американского предпринимателя Брента Андервуда кардинально отличается от жизни обычных горожан. Он купил целый заброшенный город и уже много лет живёт там в одиночестве.
«Город-призрак» теперь принадлежит ему. В 2018 году Андервуд купил заброшенный городок Серро-Гордо в Калифорнии за 1,4 миллиона долларов. А с 2020 года он практически один живёт на этой территории.
В городке есть:
22 здания;
старые серебряные рудники;
исторические сооружения;
заброшенные улицы.
Когда-то оживлённый людьми городок сегодня стал «домом» практически только для него.
Он не совсем один: у него есть кошки и козы
Постоянными спутниками Андервуда являются 7 кошек и несколько коз. Он распоряжается всем городом, занимается его восстановлением и сохранением исторического облика.
Представьте: целый город принадлежит вам, но вокруг нет ни одного человека. Смогли бы вы жить в таком месте в одиночестве?
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