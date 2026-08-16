Почему баскетбольный мяч именно оранжевого цвета?

Баскетбол был изобретён в 1891 году преподавателем физкультуры YMCA Джеймсом Нейсмитом в городе Спрингфилд штата Массачусетс, США. Он стремился создать новую командную игру, в которую можно было бы играть в помещении осенью и зимой, более безопасную и менее травмоопасную, чем футбол.

Поначалу специального мяча для баскетбола не существовало. Нейсмит использовал обычный тёмно-коричневый кожаный футбольный мяч. Даже корзины тогда были не такими, как сегодня, а представляли собой обычные персиковые корзины, прикреплённые к высоким столбам.

К концу 1890-х годов начали производить более специализированные мячи для баскетбола. Однако они также изготавливались из тёмно-коричневой кожи и скреплялись тканевыми шнурками. Из-за этих шнурков мяч отскакивал неровно, и предугадать его траекторию было сложно. Позже начали переходить на современные мячи из резины и синтетических материалов.

Почему мяч стал оранжевым?

В конце 1940-х годов появились литые мячи из резины, кожи и синтетических материалов, а к 1949 году их размер и вес были стандартизированы. Однако цвет мяча по-прежнему оставался тёмно-коричневым.

В 1950-х годах преподаватель физкультуры и тренер из Чикаго Пол «Тони» Хинкл заметил серьёзный недостаток этого цвета. Тёмно-коричневый мяч было недостаточно хорошо видно во время быстрой игры — как среди игроков на площадке, так и болельщикам, наблюдавшим за матчем издалека.

Тогда Хинкл предложил окрасить мяч в ярко-оранжевый цвет. Новый цвет позволил гораздо легче различать мяч. Эта простая, но эффективная идея быстро получила популярность, и оранжевые мячи начали широко использоваться командами, в спортивных залах и на соревнованиях в США.

Сегодня в некоторых лигах и на отдельных соревнованиях также используются мячи других цветов или с различными узорами. Несмотря на это, оранжевый баскетбольный мяч остаётся одним из самых узнаваемых символов этого вида спорта. Такой цвет важен не только с эстетической точки зрения, но и потому, что облегчает наблюдение за игрой на площадке и через экран.