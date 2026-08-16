Женщина, зарабатывающая 3000 тысяч долларов в месяц на перепродаже найденных в мусоре вещей, оказалась в центре внимания!

32-летняя Тиффани Шерри, проживающая в американском штате Техас, зарабатывает на жизнь, собирая выброшенные другими людьми вещи и перепродавая их. Это необычное занятие приносит ей тысячи долларов дохода в месяц.

В 2017 году Шерри, вдохновившись видео, которое увидела в интернете, начала собирать выброшенные магазинами и различными предприятиями вещи, которые всё ещё можно было использовать.

Среди отходов она находит:

косметику;

электронику;

предметы домашнего обихода;

различные товары повседневного спроса

сортирует их и перепродаёт.

По её словам, многие выброшенные вещи на самом деле всё ещё пригодны для использования.

Когда доход стал стабильным, Шерри уволилась с основной работы и полностью занялась этой деятельностью. Найденные вещи она продаёт на дворовых распродажах и платформах для торговли подержанными товарами.

У Шерри, создающей контент под именем “Думпстер Дивинг Мама”, около 2 миллионов подписчиков в TikTok и более 400 тысяч — в Instagram.

По её словам, многим выброшенным вещам можно подарить новую жизнь. Таким образом, она не только сокращает количество отходов, но и создала для себя источник дохода.