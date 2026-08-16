Энтони Гордон проведёт дебютный матч за «Барселону»

В преддверии закрытия трансферного окна внимание болельщиков «Барселоны» приковано к Энтони Гордону, поскольку команда пытается временно решить проблемы в линии атаки. Как сообщает Goal.com, ожидается, что английский футболист проведёт свои первые минуты в составе каталонского клуба в воскресном товарищеском матче против «Базеля». Отсутствие ярко выраженного центрального нападающего в команде Ханси Флика сделало этот трансфер временно важным решением. Об этом сообщает Goal.com.

Руководство каталонского клуба договорилось о трансфере Гордона с «Ньюкаслом» ещё в конце мая, до официального открытия трансферного окна. Общая сумма сделки включает фиксированные 70 миллионов евро и ещё 10 миллионов евро в виде бонусов. Планируется, что футболист выйдет на поле стадиона «Сент-Якоб-Парк» в Швейцарии в матче против «Базеля».

Матчи Лиги чемпионов, приведшие к трансферу

Мастерство английского футболиста произвело одинаково положительное впечатление на тренерский штаб и руководство каталонского клуба. Три матча между «Ньюкаслом» и «Барселоной» в минувшем сезоне Лиги чемпионов убедили главного тренера Ханси Флика и спортивного директора в необходимости этого трансфера. В частности, в концовке первой встречи Гордон действовал на позиции ярко выраженного центрального нападающего, забил единственный гол своей команды, а матч завершился победой каталонцев со счётом 2:1.

После этого Энтони не попал в стартовый состав на первый матч 1/8 финала на стадионе «Сент-Джеймс Парк» из-за беспокоивших его болей. Однако на 21-й минуте второго тайма он вышел на поле со скамейки запасных. В ответной встрече на стадионе «Спотифай Камп Ноу» он вновь действовал на позиции центрального нападающего и стал свидетелем мощи атаки «Барселоны». В том матче каталонцы забили в ворота соперника семь безответных голов, обеспечив выход в следующий раунд, а Гордон был заменён на 81-й минуте.

Планы Ханси Флика и новый вызов

Нынешний дефицит игроков на позиции центрального нападающего вынуждает Ханси Флика принимать срочные решения. Ожидается, что способность Энтони Гордона проявлять себя в различных ситуациях и адаптироваться к игровому стилю команды принесёт пользу тренерскому штабу. Матч против «Базеля» станет для футболиста первым официальным испытанием в новой команде.

Болельщики и специалисты внимательно следят за первыми шагами новичка в игровой практике. Если Гордон оправдает доверие тренерского штаба, этот трансфер, без сомнения, станет пусть и временным, но достойным решением проблем каталонского клуба в линии атаки.