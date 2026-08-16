Отдельный нос для каждой ситуации: необычная история британки
Британка Джейн Хардман потеряла нос в 2017 году из-за редкого аутоиммунного заболевания. Сегодня у неё более 10 различных протезов носа.
Зачем ей столько протезов?
Джейн использует протезы, подходящие для разных ситуаций. Каждый из них выбирается с учётом внешнего вида, удобства и конкретных обстоятельств.
Джейн не скрывает свой опыт, а, напротив, открыто делится им в социальных сетях.
Её цель — информировать людей
Регулярно публикуя посты о своём жизненном пути, она стремится повышать осведомлённость общественности о редких заболеваниях и проблемах, с которыми сталкиваются люди, потерявшие части лица.
История Джейн показывает: хотя изменения внешности влияют на жизнь человека, его отношение к себе и положение в обществе, они не мешают ему жить полноценной жизнью.
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