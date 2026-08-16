Отдельный нос для каждой ситуации: необычная история британки

Британка Джейн Хардман потеряла нос в 2017 году из-за редкого аутоиммунного заболевания. Сегодня у неё более 10 различных протезов носа.

Зачем ей столько протезов?

Джейн использует протезы, подходящие для разных ситуаций. Каждый из них выбирается с учётом внешнего вида, удобства и конкретных обстоятельств.

Джейн не скрывает свой опыт, а, напротив, открыто делится им в социальных сетях.

Её цель — информировать людей

Регулярно публикуя посты о своём жизненном пути, она стремится повышать осведомлённость общественности о редких заболеваниях и проблемах, с которыми сталкиваются люди, потерявшие части лица.

История Джейн показывает: хотя изменения внешности влияют на жизнь человека, его отношение к себе и положение в обществе, они не мешают ему жить полноценной жизнью.