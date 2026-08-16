«Арсенал» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы
В финале Суперкубка Англии встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити». Матч начнётся в 19:00. Обе команды выйдут на поле по схеме 4-2-3-1. Ворота «Арсенала» будет защищать Давид Райя, а на острие атаки сыграет Кай Хаверс. В «Манчестер Сити» роль центрального нападающего доверена Эрлингу Холанду. Запасные игроки, тренеры и название стадиона в этой информации не указаны.
Основной состав «Арсенала»:
• Давид Райя
• Бен Уайт
• Кристиан Москера
• Габриэл Магальяйнс
• Риккардо Калафьори
• Майлз Льюис-Скелли
• Бруну Гимарайнс
• Нони Мадуэке
• Христос Солис
• Кай Хаверс
Основной состав «Манчестер Сити»:
• Джанлуиджи Доннарумма
• Нико О'Райли
• Йошко Гвардиол
• Рубен Диаш
• Эллиот Андерсон
• Матео Ковачич
• Жереми Доку
• Фил Фоден
• Антуан Семеньо
• Эрлинг Холанд
В составе «Арсенала» капитанскую повязку наденет Мартин Эдегор. В «Манчестер Сити» капитаном будет Рубен Диаш.
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