«Арсенал» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы

·1·Спорт
«Арсенал» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы

В финале Суперкубка Англии встретятся «Арсенал» и «Манчестер Сити». Матч начнётся в 19:00. Обе команды выйдут на поле по схеме 4-2-3-1. Ворота «Арсенала» будет защищать Давид Райя, а на острие атаки сыграет Кай Хаверс. В «Манчестер Сити» роль центрального нападающего доверена Эрлингу Холанду. Запасные игроки, тренеры и название стадиона в этой информации не указаны.

Основной состав «Арсенала»:

• Давид Райя

• Бен Уайт

• Кристиан Москера

• Габриэл Магальяйнс

• Риккардо Калафьори

• Майлз Льюис-Скелли

• Бруну Гимарайнс

• Нони Мадуэке

Мартин Эдегор

• Христос Солис

• Кай Хаверс

Основной состав «Манчестер Сити»:

• Джанлуиджи Доннарумма

• Нико О'Райли

• Йошко Гвардиол

• Рубен Диаш

Абдукодир Хусанов

• Эллиот Андерсон

• Матео Ковачич

• Жереми Доку

• Фил Фоден

• Антуан Семеньо

• Эрлинг Холанд

В составе «Арсенала» капитанскую повязку наденет Мартин Эдегор. В «Манчестер Сити» капитаном будет Рубен Диаш.

АрсеналМанчестер СитиЭрлинг ХоландМартин ЭдегорРубен Диаш
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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