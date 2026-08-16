Мальчик, сфотографировавшийся с Jeki Chan без искусственного интеллекта, вызвал всеобщий интерес в соцсетях! (видео)

·0·Культура
Мальчик, сфотографировавшийся с Jeki Chan без искусственного интеллекта, вызвал всеобщий интерес в соцсетях! (видео)

Встреча с известным актёром Jeki Chan во время съёмок фильма в Баку помогла юному Atilla Hoshimsoyn осуществить свою мечту.

Момент исполнения мечты

Atilla встретился со всемирно известной голливудской звездой и смог сфотографироваться с ним. Мальчик поделился радостными моментами на своей странице в социальных сетях.

Самое интересное, что Atilla сам подошёл к Jeki Chan и сделал снимок.

Фотография Atilla с Jeki Chan вызвала большой интерес в социальных сетях. Пользователи оставляли в комментариях различные шуточные мнения.

Некоторые с юмором написали: «Наконец-то фотография, сделанная без искусственного интеллекта».

Atilla был чрезвычайно рад встрече с известным актёром и поделился этими моментами со своими близкими и подписчиками.

Радость мальчика, чья детская мечта сбылась, привлекла внимание многих пользователей социальных сетей.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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