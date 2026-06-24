Что произойдет с организмом, если есть мороженое каждый день

·2·Для жизни
Что произойдет с организмом, если есть мороженое каждый день

Мороженое считается одним из самых любимых десертов многих людей. Специалисты отмечают, что его употребление в умеренных количествах и правильным образом может оказать определенное положительное влияние на организм.

Во-первых, горло людей, регулярно употребляющих мороженое, постепенно адаптируется к холодным продуктам. В результате организм может стать менее чувствительным к холоду.

Кроме того, мороженое помогает снизить уровень стресса. Его сладкий вкус способствует уменьшению количества кортизола — гормона стресса — в мозге. Именно поэтому многие предпочитают есть мороженое, когда у них портится настроение.

Помимо этого, белок и кальций в составе мороженого помогают укреплять мышцы. Это может способствовать их развитию и повышению выносливости.

Еще один полезный аспект заключается в том, что мороженое, употребленное в умеренном количестве перед сном, может оказать успокаивающее действие. Это помогает организму расслабиться и облегчает процесс засыпания.

Однако специалисты рекомендуют не злоупотреблять мороженым. Поскольку оно может содержать большое количество сахара, чрезмерное потребление может негативно сказаться на здоровье.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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