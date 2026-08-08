Бюджетный телефон ХМД Туч AI может выйти на мировой рынок

·42·Технологии
Бюджетный телефон ХМД Туч AI может выйти на мировой рынок

Компания ХМД планирует вывести на международные рынки бюджетный смартфон ХМД Туч AI с функциями искусственного интеллекта. По данным иксбт.ком, устройство изначально представили на китайском рынке, а теперь ожидается запуск его глобальных продаж. Это может привлечь внимание пользователей, интересующихся компактными и доступными гаджетами. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Согласно информации инсайдера смашкс_60, после дебюта в Китае новый телефон могут начать поставлять на рынки азиатских стран, включая Малайзию, Индонезию, Таиланд и Филиппины. Точная дата выхода международной версии и её цена пока не раскрываются, однако в Китае устройство стоило 469 юаней, или около 70 долларов США.

Необычный дизайн и технические возможности

Устройство выделяется оригинальным внешним видом. Дизайн ХМД Туч AI напоминает стиль легендарных смартфонов Нокиа Лумиа. Телефон оснащён удобным сенсорным экраном диагональю 3,2 дюйма и может стать подходящим выбором для поклонников компактных устройств.

С технической точки зрения аппарат поддерживает сети 4Г и подключение по Wi-Fi, а также оснащён слотами для двух СИМ-карт. Аккумулятор ёмкостью 1950 mAh заряжается через современный порт USB Тйпе-К. Кроме базовых цветов, для международной версии, как ожидается, добавят белый и золотистый варианты.

Искусственный интеллект и дополнительные возможности

Главной особенностью этого бюджетного устройства станет интеграция функций искусственного интеллекта. Ожидается, что в международной версии будет доступна нейросеть Таобао AI Биг Модел Тин Эдитион. Пользователи смогут пользоваться ею совершенно бесплатно, без ежемесячной платы. Однако мобильные платежи Алипай и функция сканирования КР-кодов из китайской версии могут не сохраниться в глобальной модели.

Для поддержки покупателей компания ХМД планирует включить в комплект устройства карту памяти микроСД объёмом 8 GB, специальный защитный чехол и защитную плёнку для экрана. Инсайдер смашкс_60 уже ранее предоставлял точную информацию о новых продуктах ХМД, включая кнопочный телефон ХМД Икон Флип 1, поэтому доверие к этим сведениям остаётся высоким.

HMDHMD Touch AIИскусственный ИнтеллектСмартфоныТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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