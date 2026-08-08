Бюджетный телефон ХМД Туч AI может выйти на мировой рынок

Компания ХМД планирует вывести на международные рынки бюджетный смартфон ХМД Туч AI с функциями искусственного интеллекта. По данным иксбт.ком, устройство изначально представили на китайском рынке, а теперь ожидается запуск его глобальных продаж. Это может привлечь внимание пользователей, интересующихся компактными и доступными гаджетами. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Согласно информации инсайдера смашкс_60, после дебюта в Китае новый телефон могут начать поставлять на рынки азиатских стран, включая Малайзию, Индонезию, Таиланд и Филиппины. Точная дата выхода международной версии и её цена пока не раскрываются, однако в Китае устройство стоило 469 юаней, или около 70 долларов США.

Необычный дизайн и технические возможности

Устройство выделяется оригинальным внешним видом. Дизайн ХМД Туч AI напоминает стиль легендарных смартфонов Нокиа Лумиа. Телефон оснащён удобным сенсорным экраном диагональю 3,2 дюйма и может стать подходящим выбором для поклонников компактных устройств.

С технической точки зрения аппарат поддерживает сети 4Г и подключение по Wi-Fi, а также оснащён слотами для двух СИМ-карт. Аккумулятор ёмкостью 1950 mAh заряжается через современный порт USB Тйпе-К. Кроме базовых цветов, для международной версии, как ожидается, добавят белый и золотистый варианты.

Искусственный интеллект и дополнительные возможности

Главной особенностью этого бюджетного устройства станет интеграция функций искусственного интеллекта. Ожидается, что в международной версии будет доступна нейросеть Таобао AI Биг Модел Тин Эдитион. Пользователи смогут пользоваться ею совершенно бесплатно, без ежемесячной платы. Однако мобильные платежи Алипай и функция сканирования КР-кодов из китайской версии могут не сохраниться в глобальной модели.

Для поддержки покупателей компания ХМД планирует включить в комплект устройства карту памяти микроСД объёмом 8 GB, специальный защитный чехол и защитную плёнку для экрана. Инсайдер смашкс_60 уже ранее предоставлял точную информацию о новых продуктах ХМД, включая кнопочный телефон ХМД Икон Флип 1, поэтому доверие к этим сведениям остаётся высоким.