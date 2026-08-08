Ювентус уступил Интеру в Дерби д’Италия: итоги матча

В очередном матче Дерби д’Италия, который прошёл на стадионе «Оптус» в австралийском Перте, «Ювентус» уступил принципиальному сопернику по чемпионату Италии «Интеру» со счётом 1:2. Как сообщает Goal.com, эта товарищеская встреча позволила тренерскому штабу оценить перспективы команды в новом сезоне, а также определить сильные и слабые стороны отдельных футболистов. Об этом сообщает Goal.com.

Хотя встреча завершилась поражением туринского клуба, действия некоторых игроков на поле произвели хорошее впечатление на специалистов и болельщиков. В частности, за «Интер» отличились Димарко и Диуф, а единственный ответный гол «Ювентуса» забил Консейсан, ставший одним из самых активных участников матча.

Положительные изменения на поле и проявившие себя футболисты

По данным источника, действия команды в опорной зоне и полузащите привлекли всеобщее внимание. В частности, бразильский футболист выделился точными передачами, хорошим видением поля и дисциплиной в обороне. Он создал удобную возможность для Камбьязо, однако партнёр предпочёл отдать пас вместо удара. Игра этого футболиста, хорошо проявившего себя на предсезонных сборах, ещё больше повышает вероятность его сохранения в составе «Ювентуса».

Также важное значение приобрели новые решения в линии атаки команды. Несмотря на то что он проводил свой первый матч в сезоне и немного уступал партнёрам в физической готовности, футболист стремился выполнять лидерские функции на поле. В отличие от Давида, который был мало заметен в первом тайме, его присутствие придало атакам команды определённый смысл и обеспечило необходимую опору.

Трудности и надежды на будущее

Ещё одним игроком, оставившим положительное впечатление по ходу матча, стал футболист, запомнившийся активными действиями на фланге. Он с высоко поднятой головой шёл в обыгрыш соперника и создавал удобные моменты для партнёров. В частности, он продемонстрировал хорошее взаимопонимание с Коло Муани, впервые вышедшим на поле в составе «Ювентуса». Хотя Коло Муани ещё не успел набрать оптимальную спортивную форму, некоторые его действия вселяют большие надежды на будущее.

Несмотря на то что физическая форма Коло Муани ещё не была полностью восстановлена, в концовке матча он пытался угрожать воротам соперника и в итоге сумел записать гол на свой счёт. С первых минут после выхода на поле он действовал активно и не скрывал недовольства тем, что партнёры медленно доставляли ему мяч. Гол, забитый в концовке встречи, позволил «Ювентусу» хотя бы немного смягчить горечь поражения.