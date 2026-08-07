Гигантская змея, забравшаяся на электрический столб, погибла от удара током

В районе Центрального леса гигантский удав, пытавшийся поймать голубей, погиб от удара электрическим током. Происшествие произошло на глазах у местных жителей.

Как выяснилось, змея забралась на электрический столб, по которому проложены кабели, чтобы приблизиться к голубям. Передвигаясь вдоль линий электропередачи, она коснулась части, находящейся под напряжением. После мощного удара током удав безжизненно остался на столбе.

Местные жители были поражены, увидев неожиданную картину. Сообщается, что кадры происшествия также распространились в социальных сетях.

Этот случай показал, какой опасности подвергаются дикие животные, приближаясь к населенным пунктам и электрическим сетям.