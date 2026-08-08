AMD приобрела стартап Таалас, встраивающий модели искусственного интеллекта в микросхемы

Компания AMD, ведущий игрок на рынке микросхем, официально объявила о приобретении стартапа Таалас, выделяющегося своим уникальным подходом в сфере искусственного интеллекта. Эта сделка вызвала большой интерес в технологическом мире, поскольку специализированные ускорители искусственного интеллекта, разрабатываемые Таалас, кардинально отличаются от традиционных центральных и графических процессоров и могут полностью изменить существующие подходы в отрасли. Об этом Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, команда Таалас, базирующаяся в Канаде, стремится переосмыслить с нуля процессы обработки данных искусственного интеллекта и вывода результатов. Основная инновация компании заключается в том, что конкретная модель искусственного интеллекта напрямую «впаивается» в микросхему, то есть жёстко интегрируется в неё. Это делает устройство неспособным работать универсально после покупки, однако позволяет демонстрировать беспрецедентно высокие результаты в рамках выбранной модели.

Новый шаг против традиционных подходов

По словам представителей Таалас, противостояние традиционным подходам к аппаратному обеспечению с самого начала было главной целью компании. Глубокие технические знания и инновационные идеи канадских инженеров теперь получат ещё больший масштаб в составе AMD. Объединение с AMD предоставит стартапу огромные инженерные ресурсы и финансовые возможности, необходимые для ускорения разработки решений на глобальном уровне.

Согласно анализу экспертов, такой специализированный подход может серьёзно повлиять на позиции крупных игроков, доминирующих на современном рынке искусственного интеллекта. Хотя готовый чип теряет гибкость, поскольку оптимизирован только под одну конкретную модель, его эффективность и экономичность наверняка привлекут внимание многих корпораций в будущем.

Стоимость производства и эффективность

Утверждается, что благодаря уникальному подходу, разработанному Таалас, создаваемые чипы в несколько раз мощнее универсальных решений компании NVIDIA, крупнейшего конкурента на рынке. Что особенно важно, себестоимость производства таких специализированных устройств может быть до 20 раз ниже, чем у традиционных универсальных процессоров.

Ожидается, что успешное завершение этой сделки усилит конкуренцию на рынке полупроводников. На фоне стремительного развития технологий искусственного интеллекта такие специализированные и экономичные аппаратные решения с высокой вероятностью станут новым отраслевым стандартом в будущем.