Легендарному компьютеру Apple Mac Pro исполнилось 20 лет

Ровно двадцать лет назад компания Apple представила публике первый в своей истории настольный компьютер Mac Pro. Это устройство стало началом новой эпохи для американского технологического гиганта: именно с этой моделью корпорация завершила переход от процессоров ПоверПК к архитектуре Intel. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Как пишет издание иксбт.ком, первый Mac Pro стал ультимативным решением, предложившим беспрецедентную для того времени вычислительную мощность. Компьютер основывался на серверных процессорах Intel, что позволило значительно повысить производительность.

Технические возможности и производительность

Устройство в представленной топовой конфигурации оснащалось двумя двухъядерными процессорами Ксеон 5160 с тактовой частотой до 3 GHz. По словам специалистов, в зависимости от программного обеспечения такая аппаратная конфигурация примерно вдвое превосходила предшественника — Повер Мак Г5.

Пользователям также предлагался широкий выбор графических возможностей. В базовой версии устанавливалась видеокарта GeForce 7300 GT, которую при необходимости можно было заменить на АТИ Radeon Кс1900 КсТ или NVIDIA Куадро ФКс 4500. Объём оперативной памяти настраивался в диапазоне от 1 GB до 16 GB.

Дизайн и последующие изменения

Интересно, что, несмотря на переход на новую платформу, Apple решила не менять внешний вид компьютера. В результате первый Mac Pro получил крупный и прочный корпус, полностью сохранивший дизайн предшественника — модели Повер Мак Г5.

Со временем технологии развивались, и компания полностью перешла на процессоры собственной архитектуры Apple М. Именно по этой причине потребность в Mac Pro, известном своим крупным корпусом, постепенно исчезла, и Apple предпочла компактные модели Mac Studio. Последняя модель Mac Pro была выпущена в 2023 году с чипом М2 Ultra.