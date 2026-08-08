Отец легенды аргентинского футбола Лионелья Месси и его многолетний агент Хорхе Месси скончался в возрасте 68 лет. По данным издания Инфобае и местных СМИ, предприниматель умер в пятницу в больнице родного города Росарио после продолжительной тяжелой болезни. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Эта тяжелая утрата стала большим потрясением для всей семьи Месси. Хорхе Месси сыграл исключительную и огромную роль в восхождении своего сына на вершину мирового футбола, лично управляя карьерой Лионелья от начала до конца.

Роль отца в становлении футболиста

Историю превращения Лионелья Месси в одного из величайших футболистов мира невозможно представить без влияния его отца. Особенно заметной его роль была в первые и самые трудные годы карьеры будущего нападающего.

Когда в детстве Лионель переехал из Южной Америки в Европу, чтобы присоединиться к футбольному клубу «Барселона», отец решил лично сопровождать его. Остальные члены семьи первоначально остались в Росарио, переживая трудности переходного периода.

В этот период, наполненный резкими переменами и жизненной неопределенностью, Хорхе стал для сына важной моральной и практической опорой. Он помогал ему адаптироваться к совершенно новой жизни в Европе.

Профессиональная карьера и управление

По мере взросления Лионелья и выхода его профессиональной карьеры на глобальный уровень обязанности Хорхе закономерно расширялись. Он взял на себя управление сложными профессиональными вопросами сына на самом высоком уровне.

На протяжении многих лет Хорхе Месси был одним из главных представителей сына в спортивной сфере. Он непосредственно участвовал в принятии важнейших решений на выдающемся футбольном пути Лионелья.

Благодаря его самоотверженному труду легенда аргентинского футбола могла спокойно сосредоточиться на игре на зеленом поле, будучи уверенной в надежности своих деловых вопросов.