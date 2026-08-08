Тоттенхэм близок к соглашению с Манчестер Сити по трансферу Савиньо

Тоттенхэм, выступающий в Английской Премьер-лиге, готовится совершить очередное крупное приобретение, чтобы усилить состав в летнее трансферное окно. По информации Футбалл365, клуб из Северного Лондона близок к соглашению с Манчестер Сити по трансферу вингера Савиньо за 60 миллионов фунтов стерлингов. Об этом Goal.com сообщает .

Если трансфер состоится, главный тренер Роберто Де Дзерби получит основного нападающего, который является для него приоритетной целью. Кроме того, эта покупка приблизит общие расходы Тоттенхэма в летнее трансферное окно к исторической отметке в 300 миллионов фунтов стерлингов. На данный момент клуб потратил около 230 миллионов фунтов на новых игроков, подписав Сандро Тонали, Матеуса Фернандеша и Яна Пауля ван Хекке.

Подробности и условия трансфера

Как сообщает Goal.com, в течение трансферного окна Тоттенхэм также рассматривал кандидатуры нападающего Ливерпуля Коуди Гакпо, а также Рафиньи и Маркуса Рэшфорда. Однако специалисты и тренерский штаб выбрали бразильского вингера в качестве главной цели, и он занял первое место в списке приоритетов.

Тем не менее руководство Манчестер Сити ведёт переговоры с определённой осторожностью, пока не найдёт достойную замену уходящему футболисту. Несмотря на это, переговоры между сторонами продолжаются в позитивном ключе, и ожидается, что соглашение будет официально оформлено в ближайшее время.

Мнение Фабрицио Романо

Известный трансферный эксперт Фабрицио Романо положительно оценил вероятность заключения этой сделки. По его словам, в переходе Савиньо в Тоттенхэм нет никаких сомнений.

Как отметил Фабрицио Романо: «Приоритетная цель номер один, номер два и номер три — именно Савиньо, и я оцениваю вероятность его перехода в Тоттенхэм по итогам летнего трансферного окна как очень высокую. Поэтому я не ожидаю здесь никаких неожиданностей». Таким образом, все стороны уверены, что трансфер стоимостью 60 миллионов фунтов будет успешно завершён в ближайшие дни.