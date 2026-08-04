Красота на 95 процентов: американская актриса Эмма Стоун признана самой красивой женщиной в мире!

Обладательница премии «Оскар», американская актриса Эмма Стоун признана самой красивой женщиной в мире в исследовании, основанном на особенностях строения и симметрии лица.

Лондонский эстетический и пластический хирург Джулиан Де Силва с помощью компьютера проанализировал черты лица известных женщин и сравнил их с показателем «золотого сечения» — 1,618. Согласно результатам, строение лица Эммы Стоун на 94,72 процента соответствует идеальным пропорциям.

Линия подбородка актрисы получила результат 97 процентов, губы — 95,6 процента, а брови — 94,2 процента. Второе место с результатом 94,37 процента заняла Зендея, третье — Фрида Пинто, набравшая 94,34 процента. Ванесса Кирби с результатом 94,31 процента стала четвёртой.

В десятку также вошли Дженна Ортега, Оливия Родриго, Марго Робби, Айшвария Рай, Тан Вэй и Бейонсе. Этот результат основан не на общественном голосовании, а на математических измерениях и не является окончательным критерием красоты.