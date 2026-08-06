Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех

В Казахстане необычное желание невесты в качестве махра вызвало широкое обсуждение в социальных сетях. В то время как обычно просят дорогой автомобиль, дом, iPhone или другие ценные подарки, она попросила будущего супруга полностью вылечить ей все зубы.

Это решение привлекло внимание пользователей интернета. Многие оценивают его как разумный и дальновидный выбор, при котором здоровье поставлено выше внешней роскоши. Некоторые также отмечают, что такой махр является одним из самых полезных подарков для будущей семейной жизни, и одобряют решение невесты.