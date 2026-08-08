Продавец из Узбекистана, продавший корейскому туристу напиток за 90 тысяч сумов, оказался в центре внимания корейского телевидения

Ценовой скандал в Ташкенте, связанный с южнокорейским туристом, получил освещение и в средствах массовой информации Южной Кореи. Блогер показал на видео, что купил воду и Mountain Dew в магазине возле гостиницы «Узбекистан» и заплатил за них 90 тысяч сумов.

После покупки товаров он узнал, что их цена почти в 15 раз выше обычной. После этого турист потребовал от продавца вернуть уплаченные деньги.

После распространения видео через YouTube в Узбекистане также началось широкое обсуждение. Тысячи узбекистанцев оставили блогеру комментарии и извинились за произошедшее.

Комитет по туризму также отреагировал на ситуацию. Комитет официально извинился перед туристом и предложил ему бесплатно путешествовать по Узбекистану. С помощью этого предложения гостю хотели показать и другие стороны страны.