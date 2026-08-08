Мендес оценил наследие Абдулманапа: «Он открыл путь целому поколению»

Успехи бойцов из Дагестана и с Кавказа в UFC и других крупных организациях ММА — не случайность. Известный тренер Хавьер Мендес особо отметил покойного Абдулманапа Нурмагомедова как одного из важнейших людей, стоявших за этим феноменом.

По его словам, Абдулманап был не просто тренером, который вывел Хабиба Нурмагомедова на чемпионский уровень. Созданные им система, дисциплина и отношение к спорту продолжают жить и сегодня — через новое поколение бойцов.

Речь не только о Хабибе

Имя Абдулманапа Нурмагомедова хорошо знакомо поклонникам мирового ММА прежде всего как имя тренера и отца Хабиба.

Однако Хавьер Мендес подчёркивает, что его влияние было гораздо шире, чем карьера одного спортсмена.

На протяжении многих лет Абдулманап работал с молодыми спортсменами в Дагестане, прививая им уникальную систему подготовки, объединявшую вольную борьбу, самбо и смешанные единоборства. Позднее бойцы, вышедшие из этой школы, начали добиваться результатов на международной арене.

Превращение Хабиба Нурмагомедова в непобеждённого чемпиона UFC стало главным событием, благодаря которому эта система получила мировую известность.

Мендес назвал самый важный аспект

По мнению Хавьера Мендеса, сила Абдулманапа заключалась не только в технических знаниях или физической подготовке.

Он требовал от бойцов строгой дисциплины, ставил отношение к тренировкам, уважение к старшим и ответственность за свои поступки на один уровень со спортивным мастерством.

Иными словами, в его школе быть бойцом означало не только побеждать в октагоне.

Важным считалось и то, как спортсмен ведёт себя за пределами зала, как относится к своей команде и сохраняет ли дисциплину после достижения успеха.

Мендес подчёркивает, что именно такой подход стал одним из факторов, позволивших многим его ученикам долгое время оставаться на высоком уровне в профессиональном спорте.

Почему дагестанская школа настолько эффективна?

В последние годы, когда речь заходит о бойцах из Дагестана, почти всегда отмечают одни и те же качества: сильную борцовскую базу, высокий уровень физической подготовки, спокойствие под давлением и строгое следование плану на бой.

Этот стиль направлен на то, чтобы сломить соперника не только технически, но и психологически и физически.

Абдулманап Нурмагомедов выступал за формирование этой системы с юного возраста. Спортсмен должен был сначала укрепить фундамент, а затем постепенно добавлять ударную технику, работу в партере и тактику.

В результате вокруг него сформировалась конкурентная среда, в которой бойцы постоянно усиливали друг друга.

Наследие продолжается и после Хабиба

После смерти Абдулманапа Нурмагомедова многие задавались вопросом: что будет дальше со школой, которую он создал?

Со временем появилась часть ответа.

Сам Хабиб Нурмагомедов продолжил применять принципы, которые перенял у отца, в тренерской работе и управлении командой. Ислам Махачев и другие высококлассные бойцы, вышедшие из этой среды, начали добиваться больших результатов в международном ММА.

В этом смысле величайшее наследие Абдулманапа — не один чемпионский пояс. Он оставил после себя систему, которая продолжает работать.

Мендес: его нелегко заменить

Хавьер Мендес, много лет работавший с семьёй Нурмагомедовых, лично видел влияние Абдулманапа.

По его оценке, полностью заменить такого тренера очень сложно. Ведь Абдулманап одновременно выполнял роль наставника, стратега и строгого воспитателя.

Однако его идеи продолжают жить через его учеников.

Сегодня, когда новые бойцы из Дагестана и с Кавказа выходят на большие арены, Мендес видит один из корней этого процесса именно в школе, созданной Абдулманапом.

Истинное наследие тренера измеряется не только количеством подготовленных им чемпионов. Если его методика продолжает работать и после его ухода, именно тогда масштаб его влияния становится по-настоящему очевидным.

Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми через Telegram или другие социальные сети.