Подержанный электромобиль Volkswagen ИД 3 можно купить от 9000 фунтов

Как пишет издание Иксбт.ком, модель Volkswagen ИД 3, положившая начало новой эре бренда Volkswagen в мире электромобилей, сейчас предлагается на вторичном рынке по весьма привлекательным ценам. Представленный в 2019 году как третий важный этап после легендарных моделей Битле и Голф, этот электромобиль сегодня становится для владельцев экономичным и комфортным транспортным средством. Об этом сообщает Autocar.ко.ук сообщает .

Как известно, Volkswagen ИД 3 вышел на рынок в период пандемии КОВИД-19. Кроме того, первые версии не смогли сразу добиться большого успеха из-за некоторых проблем с программным обеспечением. Несмотря на это, автомобиль всегда получал высокие оценки за просторный салон, экономичность и удобство управления.

Цены и технические характеристики

В настоящее время на вторичном рынке Великобритании автомобили Volkswagen ИД 3 Pro 2021 года выпуска с пробегом 50 000 миль и аккумулятором средней ёмкости можно приобрести всего от 9000 фунтов стерлингов. Стартовая цена рестайлинговых версий с увеличенным запасом хода и значительно обновлённым интерьером составляет менее 15 000 фунтов стерлингов.

По словам немецкого автопроизводителя, этот электромобиль располагает достаточно просторным салоном даже по сравнению с автомобилями классом выше. В частности, пространство для пассажиров на заднем ряду больше, чем у BMW 3 Series Touring. Однако объём багажника средний и составляет 385 литров.

Управляемость и оснащение

Управляемость автомобиля также заслуживает внимания. Благодаря заднему приводу Volkswagen ИД 3 в поворотах движется значительно стабильнее, чем многие конкуренты с передним приводом. Подвеска эффективно поглощает неровности, обеспечивая пассажирам спокойную атмосферу как в городе, так и во время загородных поездок. Благодаря качественной шумоизоляции шум ветра и дороги в салоне практически не слышен.

В то же время некоторые элементы панели управления в ранних моделях вызывали нарекания покупателей. Управление радио, вентиляцией и подогревом сидений через 10-дюймовый основной экран, а с 2024 года — через экран диагональю 12,9 дюйма, иногда было неудобным. В частности, критике подвергались не подсвечиваемые сенсорные полоски для регулировки температуры. Однако в обновлении 2024 года эти недостатки устранили, а качество интерьера заметно улучшили.